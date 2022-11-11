夢想淘心室11月11日周五【創時空】邀請到社團法人台灣咪可思關懷流浪動物協會的共同創辦人黃麗珊秘書長，從小就愛心爆棚的珊珊秘書長倒底有什麼特質才會任勞任怨的成為流浪動物的守護者？進而創辦咪可思關懷流浪動物協會。她在節目中分享，自己從社工系畢業後，第一份讓他做了三年的工作便是與兒童社工相關，也是日後讓她把相同的理念帶入照顧流浪動物領域，究竟是將那些觀念帶入呢？

咪可思關懷流浪動物協會擁有自己的中途貓餐廳，希望有意飼樣貓的人透過與貓貓相處，體驗現實生活中貓貓的生活型態，了解自身是否真的適合養寵物，如果你也對貓貓領養有興趣，絕不能錯過今日創時空的節目。(提供/夢想淘心室)

晚婚與低出生率之下，今時有許多家庭把寵物當成自己的小孩飼養，如果你是寵物新手，也想要擁有自己的毛小孩，究竟需要具備那些條件或是準備呢?姍姍秘書長在節目中無私大公開。咪可思關懷流浪動物協會擁有自己的中途貓餐廳，希望有意飼樣貓的人透過與貓貓相處，體驗現實生活中貓貓的生活型態，了解自身是否真的適合養寵物，如果你也對貓貓領養有興趣，絕不能錯過今日創時空的節目。

節目收聽入口:

https://sndn.link/928campus/PaR1d0