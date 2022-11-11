由新北市政府社會局、台灣玩具圖書館協會與新北市玩具銀行共同主辦的第七屆「金趣咪獎」木育玩具創作競賽結果已於日前公布，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生昌妍馨、劉雨璇及劉芷吟，由系上老師趙龍傑與吳哲政指導，作品「種田趣」榮獲大專組第二名、人氣獎與兩項優等獎，並獲得現場多位專家學者給予高度讚賞。

文創系昌妍馨、劉雨璇及劉芷吟作品「種田趣」，獲得全場最佳人氣。(照片/龍華大學提供)

「金趣咪獎」木育玩具創作競賽主辦單位有感於大量塑膠玩具造成兒童健康與環境危害，自105年發起木育玩具創作競賽，提倡環保與自然材料應用之木質玩具。此外，基於推動老幼關懷、跨代共融、自然永續，今年特地與新北市政府社會局共同舉辦，邀請大家重溫自製玩具的美好，並呼應聯合國全球永續發展目標 (SDGs)之「優質教育」、「促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性」、「確保永續消費及生產模式」等，與全球共同促進美好及永續生活。

「金趣咪獎」木育玩具創作競賽區分兩個競賽階段，初審是設計圖稿審查，決審則需要完成參賽模型於決審現場展覽及試玩體驗。今年競賽分為幼兒園國小組、國高中職組、大專院校組及社會組共52件作品，經產官學12位專家學者評選出優秀的設計作品。得獎作品除了在玩具銀行玩聚窩展出外，也會在偏區巡迴展覽讓各地的大小朋友們體驗新奇、有趣的創新玩具。

龍華科大文創系學生團隊昌妍馨、劉雨璇及劉芷吟，在系上老師趙龍傑與吳哲政指導下，以「種田趣」作品參賽，榮獲大專組第二名與人氣獎。成員劉雨璇表示，自己很榮幸在這次比賽獲得第二名，想起在製作模型過程中遇到很多問題、突發狀況，幸好組員間都會互相協助、溝通，團隊的配合讓她們克服一切難關。她也補充，這次比賽經驗讓她們學習到寶貴的一課，謝謝指導老師與評審們給予的建議，團隊會繼續努力下去。

現場小朋友試玩體驗「種田趣」木育玩具。(照片/龍華大學提供)

文創系昌妍馨、劉雨璇及劉芷吟作品「種田趣」，讓大家重溫自製玩具的美好。(照片/龍華大學提供)

指導老師趙龍傑表示，此次參賽學生為三位熱愛設計創作的商品設計模組同學，從大二修讀商品設計課程後積極精進自己的設計專業，並選擇以參加設計競賽來磨練自己，短短兩年即獲得「特力家居設計競賽」、「育秀盃設計競賽」及此次「木育玩具創作競賽」等大型設計競賽獎項，學生未來潛力可期。

另一位指導老師吳哲政提到，記得第一次跟三位學生討論方向還是很空泛，經過每周至少兩次密集討論，慢慢將天馬行空的設計收斂下來，才確定產品定位及最終設計構想。設計構想之後經專題審查加入評審老師建議後，在原本設計上做了修正，使設計更符合使用者期望，最後密集趕製模型才在這次競賽中脫穎而出。經過這次競賽不僅讓學生提前領悟到未來從事設計工作所應有的基本功及能力，也可與其他大專設計院校作設計交流。

文創系主任黃苾芬指出，學校近年投入大量資源，完善文創系師資、教學及實作等軟硬體設施，讓老師們能充分運用課程安排讓學生在專業領域中學習專業設計能力，同時鼓勵學生藉由參加大型競賽，讓自己處在多元主題及競爭的環境中，了解自己的優勢及劣勢，在投入職場前能充實所需專業能力。