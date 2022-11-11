為了讓來臺求學的境外生能夠深刻的認識臺灣，義守大學國際及兩岸事務處特別規劃兩天一夜的「探索臺灣文化體驗之旅」，由義大的臺灣學生親自領軍，帶領近120位來自英國、德國、祕魯、貝里斯、聖露西亞、宏都拉斯、聖文森、泰國、印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、日本等國家的境外生，前往屏東深度旅遊。世界各地的學子，藉由實際走訪景點，看見臺灣多元面貌，同時也凝聚學子間的情誼與交流。

旅程第一站前往渡假勝地墾丁，由醫學系大一學生蔡明展擔任嚮導，他以流利的英語向境外生介紹墾丁國家公園內的各景點，協助境外生直接瞭解在地特色。遼闊又奇特的石灰岩崩崖地形「龍磐公園」、最南端的「鵝鑾鼻燈塔」，都成為境外生瘋狂打卡的景點。蔡明展表示，很開心有機會透過旅遊與各國同學相處，不但可以一起看見臺灣之美，最重要的是還能提升英文溝通能力。

旅程第一站前往渡假勝地墾丁，位在最南端的「鵝鑾鼻燈塔」，絕美的景色都成為境外生瘋狂打卡的景點。(照片/義守大學提供)

來自臺灣邦交國聖文森的學士後醫學系外國學生專班學生歐莎娜表示，看到墾丁山海交錯海天一色的湛藍景觀，心情一下子就彷彿飛回了自己聖文森的家鄉一般，親切又熟悉，感覺這裡就是他的第二個故鄉，加勒比海的鄉愁也幾乎煙消雲散，輕鬆自在起來。

智慧科技英語學士學位學程的菲律賓新生高艾倫說，很感謝學校安排文化體驗之旅，讓剛來臺的境外生可以更加熟悉臺灣，而且也因為旅行可以結交各國學生成為朋友，讓隻身來臺求學的大家，一點都不寂寞。

來自泰國的義守大學無國界學生聯盟會長，「國際學院」國際企業經營學系大四的許炳愛說，這是她第二次參與學校舉辦的探索臺灣文化之旅，每一次的出遊都留下難忘的回憶，走出教室外的體驗，開拓寬廣的視野。

義守大學藉由多元活動的安排，讓境外生看見校園以外的視野，也讓本國學生結交國外友人，還能訓練語文能力，不分國籍的學生，都成為最直接的受益者。(照片/義守大學提供)

義守大學表示，義大擁有五百多所國際姊妹校，加上校內有來自40多國、將近1500位的境外生，豐沛的國際化資源，吸引全球學生前來就讀，而義守更是藉由多元活動的安排，讓境外生看見校園以外的視野，使他們能藉此更認識臺灣，同時也讓本國學生不但能結交到國外友人，還能訓練語文能力，不分國籍的學生，都成為最直接的受益者。