臺南市政府教育局舉辦111學年度國中特殊教育學生才藝比賽，教育局副局長吳國珉代表出席，為每位表演的特教學生加油打氣，鼓勵他們繼續展現生命的韌性。此次競賽在培文國小直笛隊的演出下揭開序幕，計有11所國中37位學生同場獻藝。

特殊學生才藝比賽國中組開幕，教育局副局長吳國珉致詞。(照片/臺南市教育局提供)

市長黃偉哲表示，每位特教生都擁有無限的潛能，透過每年辦理才藝競賽，以藝術的饗宴，帶領大家走入孩子們的內心世界，欣賞他們獨一無二的演出，同時喚起大眾對身障者關懷與支持，讓他們未來的求學求職的路走得更遠更好。

教育局長鄭新輝表示，每位特教孩子都像是在宇宙中唯一閃耀的星星，歷史上有許多身心障礙者，他們憑藉著自己的天賦與後天的努力，為人類創造更多無限的可能。教育局每年辦理特殊教育學生才藝比賽，都能看到許多特教老師及家長無私的付出與陪伴，才有機會讓這些不凡的孩生站在舞台上展現自我完成挑戰。

教育局表示，本次比賽內容多元豐富，涵蓋音樂、舞蹈、英語演說表演及民俗體育，相信未來能挖掘到更多獨一無二的寶石，他們也將在人生的舞台中找到自己的定位，進而發光發熱大放異彩。

大灣高中國中部指導老師陳美如表示，該校無特教班級，團體賽的組隊及練習，須從各班集合學生利用課餘時間進行，尤其須依據學生的需求，給予不同的指導方式，完成每個舞蹈動作。能夠順利參加比賽，除全校師長共同合作外，學生們不服輸的精神更讓人感動，期待能呈現最好的一面給觀眾。

特殊學生才藝比賽國中組團體組競賽畫面。(照片/臺南市教育局提供)

在個人賽部分，聽障學生楊同學吹奏長笛，雖失去聽力，卻能如同音樂家貝多芬一般，能在內心活躍跳動著音符。自閉症林同學兼有輕度智能障礙，但對音樂的感受力令人讚佩，在舞臺上專注陶醉表演，帶來精彩的爵士樂演奏，讓觀眾彷彿置身於咖啡廳。洪同學克服聽障限制，帶來民俗技藝扯鈴，在表演中扯鈴動作竟能配上音樂，做出不同的變化，令人嘆為觀止。

教育局補充，藉由比賽鼓勵校際才藝友誼交流，獲獎者將於111年「特殊教育學生獎助學金暨才藝比賽頒獎典禮」公開表揚並再度受邀演出，讓外界可以看到特教學生優秀的才藝潛能和動力。