國科會規畫開發「南部科學園區嘉義園區」，日前未通過環評初審，為此國家政策研究基金會於今(11)日召開「經濟與生態保育、文化如何取得平衡發展？--嘉義科學園區環評未過的省思」記者會，由教文體育組召集人陳學聖主持。

陳學聖認為，嘉科預訂地就在故宮南院旁，世界文明國家都是把廢棄的工業區轉型為文化園區，如台北的華山文創園區，德國的魯爾工業區，從來沒有在一個文化園區旁邊設一個新的工業區，而且嘉科園區占地88公頃，高於南院的占地70公頃，這是對文化的不尊重。

陳學聖警告，不要以為科學園區不會失火，南科與竹科接連在去年底和今年中失火，竹科的失火，以後萬一嘉科發生火災，南院的古物怎麼辦？工廠排放廢氣，來故宮遊覽的民眾該吸嗎？他說，兩天前的嘉科計畫只是環評第一階段未通過，他擔心這是以退為進，最後可能還是會過，嘉義又老又窮，但不能為了救急，就造成根本的破壞，希望政府能懸崖勒馬。

東吳大學社會系副教授劉維公質疑，「南部科學園區嘉義園區」規劃最快於2029年底完工，然而該園區的發展方向，是否真能符合完工後的科技趨勢？屆時是否又需要振興方案來支援？「南部科學園區嘉義園區」位於故宮南院旁，應結合文化與科技來發展。

劉維公強調，在2019年公佈施行的《文化基本法》中，第22條條文規範，「國家制定重大政策、法律及計畫有影響文化之虞時，各相關部會得於文化會報提出『文化影響分析報告』」，不知該園區是否有進行此份分析報告？他呼籲，當前我國最需要的是回歸「地方創生」，相關資源應挹注給在地，提供地方上辛苦工作、照顧這片土地的人們更多幫助，而國家在推動政策時，亦應從公共政策的專業以及後代子孫的角度來謹慎思考。

台大生物產業傳播暨發展學系助理教授林如森表示，嘉義是一個非常有特色的農業、生態資源的大縣，若要蓋科學園區，那未來永續發展特色在那裡？請別忽視無煙囪的工業！嘉義想發展觀光旅遊是好事，但要將嘉義規劃成一個東方威尼斯，就怕只是一個口號，並藉此包裝科學園區，令人憂心。

林如森呼籲，推動區域性永續發展，兼具環境、經濟與社會面的均衡發展。當前全球暖化，導致氣候變遷、惡化，讓我們成為環境災害的受害者，全球都在檢討如何去減碳，台灣卻反其道而行在增碳，規劃設置如此多的工業區和科學園區，可能造成更多的污染和水源破壞，希望嘉義在發展工業的同時，能兼顧環境的保護。

林如森質疑，台灣需要那多麼多科學園區嗎？由於政治介入，全台10年來累積800多處蚊子館，粗估超過２仟億的人民納稅錢被浪費，蚊子館形成的原因主要還是政客為了選票亂開政治支票。

林如森建議，第一、串連山海自然生態旅遊，是嘉義縣國際生態旅遊與永續發展之契機，聯合國早在2002年定為「國際生態旅遊年」，認為生態旅遊不僅能保護地球生態環境，同時亦能增進不同區域人們彼此的了解與尊重，對於促進世界和平將可產生實質助益。第二、解決生態棲地環境惡化問題，如鰲鼓濕地。第三、成立永續發展專責單位。

文藻外語大學助理教授李昱宏對於嘉義科學園區環評沒過甚感欣慰，但是認為該案勢必會重啟環評。他指出，民進黨執政後一直開發產業園區、科學園區，然而就他所知，嘉義縣的勞保人數沒有增加，根本就沒有增加就業機會。設置的實驗中學也會淪為蚊子高中。台灣現階段要這麼多科學園區嗎？環境一旦受到破壞，就不會逆轉。在故宮南院旁設置科學園區，是世界首創，但是不會成功。

李昱宏認為，科學園區最大的地主台糖是可憐的單位，由於董事長是酬庸性質，只能聽政府的指示，但是甘蔗田有很多生態可以發展，嘉義縣根本不需要那麼多工業，它可以發展自己的特色。以日本豐岡為例，為了復育白鸛，兵庫縣制定了「兵庫縣環境教育法」，規定兵庫縣內包括豐岡市民都要參與生態教育。台灣的選舉沒有人講生態保育，至少王育敏講出來了。