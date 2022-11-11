112學年度四技二專統一入學測驗簡章將於111年11月14日起公告於測

驗中心網站，學生、民眾若需查覽下載或網路訂購，請自行連結測驗中心網址

(https://www.tcte.edu.tw)辦理。網路訂購期限至111年12月12日星期一截止。同時於國立雲林科技大學校門口駐警室及測驗中心服務台開放現場購買，現場購買期限至111年12月21日星期三截止，籲請欲報名民眾務必仔細詳閱簡章規定並備妥相關報名資料。

《112學年度四技二專統一入學測驗成績招生管道》主要採計統一入學測驗成績的招生管道為四技二專甄選入學及聯合登記分發，有關參與各招生管道之校系科組資料，請至技專校院招生委員會聯合會網站(https://www.jctv.ntut.edu.tw)查閱。而四技二專進修部單獨招生、四技二專日間部單獨招生亦有部分招生學校將統一入學測驗成績列為總成績採計項目，請至技專校院招生策略委員會網站(https://www.techadmi.edu.tw)留意相關招生訊息。