由東海大學與國立自然科學博物館共同舉辦的「2022全國火星任務競賽暨第三屆台灣科學節」，於12日上午在科博館舉辦開幕式。今年有來自全台17所高中及東海、成大2所大學共55支隊伍、約280位學生參賽，競賽項目包括科展、火星車降落大賽、火星車避障大賽。法國在台協會更首度派員進行太空專題演講，東海大學理、工、國際、創藝、農健等五大學院另設官方展示攤位，透過實作展出科學策略解決火星生存及極端氣候的議題。

東海大學與國立自然科學博物館合作舉辦的火星任務競賽今年已邁入第7屆，2020年開始結合台灣科學節擴大舉行，競賽項目包含高中與大學科展，學生們利用科學理論解決火星可能會遭遇到的問題，並現場展演與互動創作理念；火星車降落賽則需設計搭載釋放艙的大型無人機，並在40公尺的高空投放姿態電子感應設備，透過設計的降落裝置，精準降落靶心；火星車避障賽則需運用程式編碼和感應器打造智能火星車，並挑戰仿真火星賽道。

東海國際學院透過栽種水耕植物產生氧氣，解決火星生活的供氧問題。（照片/東海大學提供）

今年法國在台協會也參與火星官方展示區，讓現場民眾和參賽學生了解法國太空科技，並首度派員觀摩各項競賽且進行專題演講，講題涵蓋法國太空發展、太空工業現況、太空探險及太空殖民等議題。12日上午的開幕式中，東海大學教務長楊定亞、研發長林惠真、理學院院長黃皇男、國際學院院長幸雅各、法國在台協會學術合作暨文化處代表Simon Piquet，以及國立自然科學博物館館長焦傳金、科教組主任徐典裕、助理研究員王斌威等人皆出席與會。

法國在台協會首度參與火星任務，並派員進行法國太空產業概況演講。（照片/東海大學提供）

東海大學教務長楊定亞指出，火星任務是台灣極具科普能量的競賽活動，透過火星生存及太空議題和高中生產生許多互動連結，並結合相關東海院系的官方展示，為推展科普及提升全民科學素養盡心力。

參與火星車降落賽學生認真測試。（照片/東海大學提供）

法國在台協會學術合作暨文化處代表Simon Piquet本次擔任四場講座主講人，他認為年輕人對於未來太空領域發展具有很重要的地位，很開心到台灣了解年輕人的想法，並且讓更多人知道法國在這個領域的努力。

國立自然科學博物館館長焦傳金表示，未來火星殖民不但是科學應用的實踐，更是解決地球環境變遷問題重要的課題。他也鼓勵學生「以科學會友」，透過競賽機會和其他夥伴互相交流、激勵，並以輕鬆學習的心情進行比賽。

參與火星車降落賽的高雄立志高中一年級學生蔡承宥說，參與競賽促進同學間的互動，並且強化上網尋找資料的能力。此次團隊經歷5次的失敗經驗，最後利用3D列印製作底盤並測試成功，希望能獲得好成績。

大合照。（照片/東海大學提供）

除了競賽項目外，東海大學也整合理、工、國際、創藝、農健等五大學院，透過跨領域合作概念，展示火星地質表面、細胞培養肉、火星綠藻生活屋、火星永續生態環境等主題，將物理、化學、生物、數學及永續理論延伸到火星殖民的應用。成功大學太空推進研究社也教導參觀民眾自製硝糖迷你火箭與發射，呈現多元主題的火星科學盛宴。