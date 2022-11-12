華江高中今日舉辦78週年校慶暨運動會，校慶運動會是華江高中全體師生每年最重視的活動之一，開幕時學生創意進場活動，各班級學生無不極盡巧思融入華江高中的校訓【公德心、責任心、守秩序、愛整潔、有禮貌】，自行編排舞蹈，展現充滿熱情洋溢的一面，高呼「華江高中生日快樂」。

華江高中儀隊表演。(攝/景義婷)

華江高中體育班創意進場演出。(攝/景義婷)

華江高中創意進場，學生活力四射。(攝/景義婷)

華江高中陳春梅校長表示，華江在今年度校務評鑑總成績獲得一等獎；校外競賽方面，國語文競賽我們是常勝軍、管樂更是連連代表台北市出去比賽獲得優等，我們的民俗隊、壘球隊年年都得全國第一名。希望華江高中的全體師生們記住三個感謝，謝謝自己的爸爸媽媽、引領我們成長的師長以及最後感謝就讀華江高中的全體學生，感謝自己的表現，並祝福華江高中78歲生日快樂。

華江高中校長頒發感謝狀。(攝/景義婷)

華江高中管樂隊，連連代表台北市參賽獲佳績。(攝/景義婷)

今日的校慶運動會上，校長也代表學校頒發感謝狀給對華江高中奉獻的家長會以及每年度捐款當作學生獎學金的相關單位，活動場面相當溫馨熱鬧。