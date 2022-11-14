宜蘭縣年度在地實踐成果展，首次由佛光大學聯合宜蘭大學、耕莘健康管理專科學校、聖母醫護管理專科學校舉辦，於11月11日宜蘭大學舉辦大專院校社會實踐計畫執行成果展出，由各校進行簡報發表、成果展示及相關體驗活動。

佛光大學副校長傅昭銘特別在現場進行簡報，分享與宜蘭縣府合作計畫。(照片/佛光大學提供)

佛光大學副校長傅昭銘特別在現場進行簡報，分享與宜蘭縣府合作執行「宜蘭縣學習型城市計畫」，介紹為深化宜蘭的文化與環保立縣理念，並分享今年起執行的教育部學習型城市計畫，將建構宜蘭學習型城市的終身學習願景，並擬定四項子計畫：1.文化創意學旅、2.提供智慧學習平台、3.城市品牌行銷、4.溫泉養生樂活產業推廣。以利打造宜蘭成為智慧科技文創觀光城市，進而達到「經濟永續」、「學習永續」、「環境永續」之SDGs永續發展核心。

佛光大學與宜蘭大專院校的交流互動，深化宜蘭在地大專院校之社會責任及地方新生契機。(照片/佛光大學提供)

佛光大學民宿研究中心由陳志賢主任帶領的民宿輔導與加值計畫規劃跨域整合旅遊住宿，提供半日或一日遊程方案，且免費替民宿業者進行商業模式衡量、行銷診斷等，以利提升住房率及服務品質。2015年中心成立迄今，至少有65家以上業者受惠。

佛光大學於現場提供寓教於樂之巧克力DIY活動，活動講師邀請到宜蘭在地企業「Rebirth Chocolate」負責人。(照片/佛光大學提供)

此外，在現場佛光大學提供寓教於樂之巧克力DIY活動，供參與民眾報名體驗。活動之講師為宜蘭在地企業「Rebirth Chocolate」負責人，與佛光大學攜手開拓員山鄉深具特色的產業資源，並透過地域、產業與優秀人才的多元結合，以創意設計加值運用開發在地口味巧克力。

透過桌遊輔導兒童心理及課業輔導，並與在地相連結。(照片/佛光大學提供)

本次活動於會場內規劃靜動態展覽，展出佛光大學心理系教授吳慧敏老師攜手學生共同研發之數字桌遊，本桌遊幫助兒童其數字認知，也透過遊戲，進行大腦活化運動。該桌遊同時讓學子深入實際國小校園進行遊戲及輔導、服務在地兒童，提升兒童心理跟課業輔導加強。歡迎參觀民眾到場與心理系學生一對一互動，體驗有趣的桌遊課程。

為本次佛光大學在地實踐地圖。(照片/佛光大學提供)

下一屆在地實踐四校聯展將至佛光大學舉辦，期待攜手四校的能量，除了達到宜蘭大專院校交流互動外，也彙整、探索及反思高等教育深耕宜蘭在地之成效，將宜蘭在地實踐的資源與效益提升到最大值，進一步深化在地大專院校之社會責任及地方新生契機。