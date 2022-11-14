南華大學與天晴集團天晴足球俱樂部於日前(10月28日)研商南華大學足球隊加入天晴俱樂部，共同為5人制足球聯賽努力，爭取佳績，以及為後續高中職足球隊員提供升學管道，有機會進入在地優質大學就讀。由南華大學副校長林辰璋、體育中心主任何應志、運動與健康促進學程主任許伯陽、總教練杜登盛以及天晴集團董事長葉志忠、董事吳宏亮、經理孫孟楷、教練何嘉振以及防護員王從育等人進行座談交流。

天晴集團葉志忠董事長表示，希望能邀南華大學加入，充實天晴足球俱樂部球員的豐富多元性。(照片/南華大學提供)

天晴集團葉志忠董事長表示，天晴能源配合全國足球總會推廣五人制足球運動，在長期贊助認養民雄農工足球隊的基礎下，於110年嘉義縣政府合作正式成立「嘉義天晴足球俱樂部」，並贏得2021、2022臺灣企銀五人制足球聯賽-冠軍。因應全國足球總會對外籍球員人數至少4人的賽制規定，特來研商與南華大學足球隊的合作模式，南華足球隊賽事成績優異，希望能邀南華大學加入，充實天晴足球俱樂部球員的豐富多元性，不僅符合未來賽制要求，也達到雙方合作育才，永續經營的發展目的。

南華大學副校長林辰璋希望可以提供學生更好的資源與管道。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋表示，南華大學運動與健康促進學士學位學程培育棒球隊、籃球隊、排球隊、國武術隊及體適能教練、運動防護員等，提供優秀運動員升學及職涯輔導，未來就算沒有繼續選手生涯，仍能在運動產業耕耘成就。南華足球隊是佛光山巴西如來之子在當地讀完高中後，繼續就讀大學的升學管道所組成。近年因疫情關係，外籍學生無法進入本校就讀。目前有8位外籍學生球員還在校內就讀，非常高興可以促成雙方的合作。

天晴集團葉董事長說到，今年4月邀請南華大學學生社團組織天晴女孩啦啦隊，在聯賽賽季中，非常吸睛、頗獲好評。足球隊外籍球員的部分，除了原先的巴西球員外，對足球有興趣的東南亞、外籍學生也非常歡迎，可經過培訓甄選，加入天晴。天晴能源集團早在企業五人制球隊成立之前，就已投注許多心力在關心校園的五人制足球隊，2016年就曾提供經費資助嘉義民雄農工足球隊，讓學生們可以至日本移地訓練，球隊回來後也在後續幾年都取得了很好的成績。

雙方希望本次合作能達到雙贏，為培育在地優質球員以及多元成軍為全國聯賽一起努力。(照片/南華大學提供)

此次與南華大學研商足球隊員的招募以及高中球員的升學管道，希望球員有機會將嘉義縣的優質選手及人才留在在地，形成從國小、國中、高中到大學的完整訓練體系，以球員的學習發展為第一優先考量，是非常有意義的事。雙方對於在前次合作天晴啦啦隊女孩的經驗，希望再次共同合作，為培育在地優質球員以及多元成軍為全國聯賽一起努力。