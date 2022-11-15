疫情趨緩，台灣已開放國門迎接觀光客，入境總量上限12/1日將再放寬，從單週15萬人增加到20萬人。然而攸關台灣民眾往來大陸的重要交通管道，小三通航運卻遲遲未開放。由於年關近，兩岸往返需求量大，今日(11/15)上午，廈門市台商協會會長吳家瑩、莆田市台商協會會長李木榮等人邀請在閩台胞和駐閩臺灣記者等人，一起赴廈門五通碼頭和船公司實地瞭解相關情況，希望將真實的情況反映給主管單位，盼以民眾的利益為優先考量，促小三通航運盡早復行。

針對陸委會提到廈門這邊把海關的相關檢疫、報關、安檢等人員撒走了這件事，吳會長等一行人特別前往廈門國際郵輪碼頭場勘，剛好遇見從金門開來的“小三通”貨運船舶正在進港作業，碼頭通關檢驗部門的工作人員忙碌著。而另一旁“小三通”客運專用碼頭廈門五通碼頭，碼頭設施、通關設備、櫃檯等皆乾淨整潔，還不時有碼頭及聯檢部門相關人員巡邏的身影。五通碼頭負責人、元翔（廈門）海岸有限公司副總經理吳金獅在現場說表示：“雖然「小三通」客運因為臺灣單方面叫停而暫停了，但我們從未接到航線停航的通知，所以一直都沒有停航，人員設備都在位，雖然客運被暫停，但貨物始終都在正常運轉。

廈門市台商協會會長吳佳瑩。(廈門市台商協會提供)

此外，針對記者提問小三通復航誰說算？廈門輪船公司董事長盧炳雄表示：“小三通”廈金航線開通以來，運作一直很順暢，停航是臺灣陸委會和防疫指揮中心決議，停止“小三通”客運航線，導致兩岸客輪無法航運。我們一直以來通過“小三通”業者溝通機制，也就是廈金“小三通”工作小組，與金門方面業者隨時商談包括客運、貨運在內的船班安排事宜等事項。在我們看來，就像颱風天氣對航班的影響一樣，只是兩岸航運企業之間單純的航班安排問題。我們從未收到主管機關任何有關停航的指示，不存在需要其他管道協調的問題。現在只要臺灣航運同行排除障礙，就可以通過“航運公司小三通航班協商”機制討論具體航班安排事宜，實現“小三通”客運復航。

莆田台商協會會長李木榮。(廈門市台商協會提供)

廈門市台商協會會長吳家瑩、莆田市台商協會會長李木榮等人實地瞭解完具體情況後表示，廈門恢復“小三通”客運船班的條件是完全具備的，只要循過往模式通過航運業者之間的協商機制就可以啟動，希望臺灣這邊的執政主管機關體諒台商的困難，以民眾福祉為考量，儘快同意恢復“小三通”客運。