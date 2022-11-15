為響應政府2030雙語國家政策，北醫大持續推動EMI師培。臺北醫學大學11/14日接待美國在臺協會(AIT) 文化新聞組文化官馬明遠（Luke Martin）及美國國務院英語教育辦公室區主任卡琳．貝萊斯(Dr. Carleen Velez) 等外賓。雙方就臺美雙語教育合作進行交流討論，明年起北醫也將與AIT展開EMI(English as a Medium of Instruction)雙語師培計畫，全面提升教師的全英語教學能力。

北醫大副校長吳介信表示，英語是國際溝通最重要的語言，如何打造雙語教育環境，強化學生的語言能力及提升國際競爭力刻不容緩；北醫大已在《十年發展白皮書》建構雙語人才培育的策略與發展目標，透過教師教學、學生學習、課程發展及資源共享四大面向，達成雙語教育之願景藍圖，但仍需全校老師的參與，EMI課程才能順利推動。

臺北醫學大學今(14日)接待來訪的美國在臺協會(AIT) 文化新聞組文化官馬明遠（Luke Martin）及美國國務院英語教育辦公室區主任卡琳．貝萊斯(Dr. Carleen Velez) 等外賓。(照片/臺北醫學大學提供)

北醫大雙語教育推動中心指出，過去北醫大全額補助教師參與劍橋大學與牛津大學的線上EMI師培課程，並協助取得認證。而北醫教師通常身兼臨床醫院工作分身乏術，為求時間使用效率最大化，因此藉由AIT計畫的挹注，與EMI專家共同打造客製化的師培工作坊，讓教師在密集的幾小時內上完課程，還能直接通過認證。

此課程規劃最大亮點，不僅是客製化的線上同步課程，具高互動性和即時回饋，並搭配教學演示，讓教師能在有限的寶貴時間內，一站式體驗EMI的理論與實務，強化教師的EMI教學知能，進一步實際應用在教學場域上。

北醫大副校長朱娟秀強調，藉由此次交流，除讓國外學者更了解北醫大的雙語教育現況，也期望透過雙語師培計畫，持續深化合作，加速北醫落實雙語教育，不僅北醫的教師受惠，未來也能擴及到「北聯大系統」，更期盼能踏出臺灣，與更多國際學校交流、共享資源，提升師生的國際移動力。

北醫大兩位副校長吳介信、朱娟秀，也代表北醫大歡迎、致贈法藍瓷紀念品給來訪的美國國務院Dr. Carleen Velez及AIT馬明遠文化官，並帶領外賓參觀走訪北醫大校園，兩人皆表示，今年疫情趨緩，很開心能來臺訪問。