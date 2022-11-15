南華大學長期以來致力推動節能減碳，近年更積極落實聯合國永續發展目標，獲得國、內外不少獎項肯定。該校於108年至110年連續三年榮獲「國家企業環保獎-金級獎」，今(111)年更榮獲國家企業環保獎的最高榮譽「巨擘獎」之殊榮，足見該校在「環保政策與管理」、「能資源節用」、「污染防治減量成效」及「環境參與」等方面皆有傑出的表現與貢獻，備受肯定。由於該校校長林聰明受邀出席在埃及登場的「2022年聯合國氣候變遷大會」國際盛會，11月15日由副校長林辰璋代表出席頒獎典禮接受表揚。

為因應氣候變遷，淨零碳排已成國際重要趨勢，南華大學以碳中和為總目標，進行氣候變遷減緩與調適；落實廚餘、落葉等100%回收再利用之循環經濟，並推動低碳蔬食減少碳排放，同時進行氣候監測及植樹造林，更設置環保署審定通過之環境教育機構及設施場所，培育校內、外環境教育人才，落實聯合國永續發展目標。

南華大學榮獲國家企業環保獎最高榮譽「巨擘獎」，林辰璋副校長(右)出席頒獎典禮接受表揚。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，為推動綠色生活及環境教育，落實資源永續利用及節能減碳，於105年成立「永續中心」；109年獲環保署頒發「環境教育機構」及「環境教育設施場所」雙認證。長期以來在環保政策與管理、能資源節用、污染防治及環境參與等方面皆投入相當大的心力。在環境政策與管理方面，以永續中心為智庫，擬定全校環境政策，督導各單位執行與定期審查環境目標，持續推動永續發展策略，制定降低環境衝擊之相關措施、目標及期程。在能資源節用貢獻方面，以2座污水處理場處理學校之生活污水，應用於校園花圃澆灌、運動場灑水、綠帶樹木用水、綠地用水及景觀池補注水源，校園內全面採用省水設施，收集雨水作為沖廁再利用用途，不僅可節約用水，更讓水資源可永續利用。

在污染防治減量成效方面，校園綠覆率達80%，推動室內空氣品質管理維護計畫，並設置校園氣候監測，包括溫度、濕度、風速、降雨、PM2.5及PM10等6項因子，長期監測得知校園空氣品質良好。在廢棄物減量（廢）、再利用具體措施包括設置財產交換平台以達到物盡其用增加經濟效益；將報廢設備贈予偏遠小學進行再利用；落葉、廚餘製成堆肥或發酵成液肥，每年處理全校30,000公斤的廚餘；舉辦創意跳蚤市場拍賣、二手書交易專區等活動，110年事業廢棄物生產量較109年減少14.8%。

林校長指出，在環境參與方面，簽署綠色辦公、校園餐廳申請綠色餐廳、校園減塑及舉辦環境相關研討會。推動環境教育，每年開設51門多元化的環境教育課程之外，亦爭取教育部補助氣候變遷調適計畫及永續校園計畫，規劃系列講座、體驗活動、戶外學習等活動，更辦理相關培訓課程，包含低碳飲食校園蔬食推廣、校園減塑活動，環境教育設施場所辦理綠色旅遊，打造「環境永續校園」。校外方面，透過至各場域、學校等處進行演講、偏鄉國小帶領學童參與環境教育活動，辦理永續相關國內及國際研討會，將氣候變遷之觀念分享至各個機關單位，並舉辦淨灘活動，110年辦理員工環保活動21場，共2551人，較109年增加244.26%，對外環保宣導場次42場，共3347 人，較109年增加197.51%。未來仍將持續精進環境永續，落實聯合國永續發展目標，以邁向成為國際級環保標竿大學之目標。