慈濟科技大學「可分次使用之藥劑混合針具」及「輸液管結構」榮獲74屆德國紐倫堡發明展（iENA）二金、一特別獎佳績！尤其，「可分次使用之藥劑混合針具」，更在世界三大發明展之一的iENA德國紐倫堡多達26國、530件作品中脫穎而出，榮獲罕見的大會特別獎，相當於評審團大獎！

根據統計，在尖銳物扎傷的意外使用中，有77.37％為針頭扎傷意外，也是護理人員最常見的職業傷害。榮獲iENA德國紐倫堡國際發明展金牌及大會特別獎的「可分次使用之藥劑混合針具」，在藥物出廠時，就把藥物粉劑與稀釋溶液分管包裝；等到使用時，再進行二管對接。

向評審解說研發作品。(照片/慈濟科大提供)

「可分次使用之藥劑混合針具」縮短備藥時間，降低護理人員針扎意外。(照片/慈濟科大提供)

設計概念是利用旋轉的動作，讓內管稀釋液的氣道與閥片呈現開啟，將內管的針心前推、再後拉，使稀釋液流出，就可以將藥物混合後，旋緊旋鈕直接注入靜脈輸液管的加藥閥，全程無針頭。除了加速備藥流程，也可杜絕針扎;若需分次使用，更可利用額外的外管空針再二次運用。

「輸液管結構」具有隔絕殘氣、檢視靜脈所在及精準調速的功能。(照片/慈濟科大提供)

「輸液管結構」增設雙叉止逆裝置，能避免血液回流，並改良加藥閥結構，既可注射藥物，也能檢視留置針是否在靜脈內。更將套接管與輸液管拉直成180度，大幅減少儲存空氣的空間，護理人員也可用推鈕更精準控制加藥速度，避免輸液過快或過慢，產生藥效過量或浪費藥物的問題。評審表示，若因回血導致輸液套管阻塞，需重置滯留針及更換輸液套管，相關的醫護及耗材成本反而更高，所以，也更加肯定研發作品。

護理系碩士班二年級學生林書瑜表示，除了提升學術能力，沒想到，也能接觸到護理創新，驗證實務應用的重要性，更開拓了國際視野。護理系二年級學生張雯婷表示，因疫情延宕多年，終於有機會出國競賽，非常珍惜這得來不易的成果！

研發長林祝君表示，看到創新點子，從天馬行空到具體可行、優化改良，甚至，學生向評審解說的生澀彆扭到熟練自如，就是自己多年來勤耕護理創新培育的動力，更希望獲得醫材產業的肯定，嘉惠臨床照護。