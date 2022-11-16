夢想淘心室11月9日週三【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到台北市議員許淑華，一位外表美麗看似柔弱，內心卻正義感與熱忱爆棚的小女子。沒有背景的許淑華長期致力於推廣藝術、教育、體育、婦幼以及動保等議題，幫弱勢群體發聲，憑藉著甚麼信念才能無怨與無懼呢？捍衛弱勢的權利是她的初衷，她在節目中期許自己能扮演人民的蘋果，每天帶給民眾健康與正能量。

頂著文化藝術博士的許淑華在節目中分享，踏入政壇的初衷是為民眾服務與捍衛民眾利益，也許一個發聲、一個政策就能改變現況。她說：「政治是志業而不是事業，希望盡最大可能幫助她所能幫助的人。」然而在政治生涯中，讓她覺得挫折與難過的事是抹黑與一些與事實不相符的聲音出現，她不明白為何明明在幫大家，但好意卻被扭曲，幸好身邊親人與貴人的一路相挺與開導。

許爸爸雖然不樂意許淑華執政，害怕女兒受傷，但最後還是選擇支持女兒走自己想走的路。台北市議員許淑華首次透露自己的夢想，是進入時尚圈當一位品牌經理，她在節目中分享自己其實對藝術有極大的興趣，小時候甚至想當品牌策展人員，但最終因為基因內的正義感勝過夢想，因此選擇從政。取得文化藝術博士後，她期望自己能將夢想與正義感結合，更宏觀的扮演好民意代表的工作。

她是如何透過政策推廣兒童劇與藝術教育呢？。此外，如果有意想從政的年輕人，要具備甚麼條件呢?她說：民意代表是非常專業的工作，非常樂意將自己的經驗傳承給後輩。想知道更多許淑華的從政之路是如何度過的嗎? 聽眾就不要錯過今天下午5點播出的【曉宇宙~曉曉問大大】。曉宇宙節目首位沒有背景，卻堅持信念勇往向前的民意代表~台北市議員許淑華。

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