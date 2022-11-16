2022年TCSA「台灣企業永續獎」， 16日在台北圓山大飯店舉行第15屆TCSA頒獎典禮，而東海大學於在全台47所大學中脫穎而出，一舉榮獲台灣永續典範大學獎第一名、永續報告白金獎、社會共融領袖獎三項大獎。參加人員包括獎項總召集人簡又新、立法院院長游錫堃、國民健康署署長吳昭軍、東海大學副校長兼永續長張嘉修、副校長劉正、研發長林惠真、圖書館館長兼電算中心主任楊朝棟、永續發展辦公室主任陳鶴文、校務研究辦公室執行長許書銘等人皆共同出席。

「台灣永續典範大學獎」針對大學治理、社會、環境及夥伴關係進行綜合績效評比，今年共有47所大學參獎。東海大學是國內唯一連續3年獲永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定的學校，今年更榮膺永續典範大學獎第一名，再次樹立大學永續治理新標竿。獎項總召集人簡又新指出，今年全台近三分之一的大學參獎，對於東海大學透過創新且整合性的學術力量，投入社區關懷與知識移轉，並與SDGs連結促進社會永續的各項具體作為及其成效，深表讚許。

東海大學長期推動永續並榮獲多項永續大獎，左起林惠真、陳鶴文、楊朝棟、張嘉修、劉正、許書銘等師長。(照片/東海大學提供)

東海大學副校長兼永續長張嘉修表示，今年3月在校長張國恩帶領下成立永續發展辦公室，結合勞作教育推動五大永續並實踐SDGs，設置4.3公頃的智慧淨零示範園區，與家樂福合作推動永續農業及培育永續畜牧人才。以打造綠色大學與跨領域永續人才培育基地為目標，攜手企業落實SDGs的互利共好思維。

東海大學副校長兼永續長張嘉修(右)代表接受立法院院長游錫堃頒發永續典範大學獎。(照片/東海大學提供)

在「社會共融領袖獎」中，東海以「啟動數位的力量-逆轉偏鄉孩子的學習夢」方案獲獎。由電算中心、師培中心整合校內跨系所2210位大學生，運用網路跨越城鄉空間，透過數位學伴計畫輔導中部偏遠地區達1057位學童。

校方表示，永續典範大學是榮耀更是責任，未來東海大學將持續培育具永續未來思維與解決問題能力和行動力的人才，善盡永續典範大學的使命與責任。