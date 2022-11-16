我國健力選手代表隊赴丹麥參加2022年世界男、女健力錦標賽，當地時間11月15日謝宗庭、黃彥慈、吳宜衡3位選手斬獲金牌。謝宗庭在男子66公斤級中，一路過關斬將，勇奪蹲舉銅牌、臥舉金牌、硬舉銀牌和總和金牌；女子選手黃彥慈也不惶多讓，在女子57公斤級奪下臥舉金牌和總和銅牌；最後上場的選手吳宜衡，也在男子74公斤級榮獲硬舉金牌。

本屆2022年世界男、女健力錦標賽我國派出8男7女共15位選手參加，賽事首日女子47公斤級和男子59公斤級就傳來好消息，女子選手曾姿穎和劉美香分別獲得蹲舉銅牌、硬舉銅牌，男子選手吳宸霆獲得臥舉銅牌和硬舉銀牌，另一名男子選手林逸鈞更是一舉拿下蹲舉銀牌、臥舉銀牌、硬舉銅牌和總和銀牌的好成績，為我國代表隊取得好彩頭。

11/15日挾2022年世界運動會男子輕量級銀牌的謝宗庭，一舉勇奪66公斤級蹲舉銅牌、臥舉金牌、硬舉銀牌和總和金牌，其中臥舉、總和更是雙雙破長青世界紀錄。隨後上場的黃彥慈，在女子57公斤級奪下臥舉金牌和總和銅牌，一掃今年世運會未奪牌的遺憾。最後上場的吳宜衡，也在男子74公斤級榮獲硬舉金牌，單日總計4面金牌入帳。選手透過對健力的熱情與執著，並經歷長期嚴格訓練，在2022年世界健力錦標賽的舞臺展現平日苦練的實力，獲得令人讚賞的佳績。

黃彥慈在2022年世界女子健力錦標賽女子57公斤級奪下臥舉金牌和總和銅牌。(照片/教育部提供)

吳宜衡在2022年世界男子健力錦標賽男子74公斤級榮獲硬舉金牌。(照片/教育部提供)

教育部體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手在疫情期間仍積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台上發光發熱，爭取最高榮譽，讓世界看見臺灣。