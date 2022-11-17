聖約翰科技大學日前迎接第24次成年禮，恭賀大一及專四同學邁入成年，同學穿著端整襯衫、繫著學校贈送的紀念領帶，參與典禮宣告自己邁向成熟的里程碑。而樂齡福祉與健康促進系則舉辦青春歡樂的「氣球趴踢」，見證同學邁入成年之門。

典禮由聖約翰科大校長張文宇點亮成年燭揭開序幕，依照傳統由校長為所有成年同學致上懇切祈禱，並由董事長張員榮主教祝聖成年酒後，在葡萄美酒的甘甜中，由校長帶領全體貴賓與師生一同舉杯啜酒歡慶成年。

日前勇奪111學年度匹克球錦標賽學生組2.0級男子雙打冠軍的休閒運動與觀光管理系學生李亯和代表新生上台致感恩詞，與同學分享自己的生命故事。在單親家庭中成長的他，兒時就感受到責任的重要，立志成為一個有擔當的男人，因接觸網球這項運動，從國中便以一名專業運動員為目標邁進，雖面對許多挫折、困難和挑戰，但他堅持不放棄。他十分感謝這條路上有許多人的相伴和支持，鼓勵在座的成年同學要相信自己，勇敢追尋自己的目標與夢想。

李亯和同學致感恩詞，鼓勵在座的成年同學要相信自己，勇敢追尋自己的目標與夢想。(照片/聖約翰科技大學提供)

樂齡福祉與健康促進系學生吳俊賢獲邀於成年禮儀式上，為全體一年級同學獻上祈禱文。患有重度視力障礙的他，有別以往誦讀文稿的方式，這篇祈禱文是憑著他的記憶而緩緩誦出，致詞後全場響起熱烈掌聲，為了他的勇氣、堅持而感動喝采。吳俊賢表示，上台時很緊張，還是有遺漏一點台詞，但這個寶貴的經驗，相信自己這一輩子絕對不會忘記。

視障生吳俊賢同學（左六）與董事長張員榮主教（左一）及校友總會賴俊年理事長（右五）開心合影。(照片/聖約翰科技大學提供)

樂齡福祉與健康促進系以歡樂的氣球趴踢，見證同學邁入成年之門。(照片/聖約翰科技大學提供)

學生林巧薇看著大家穿著白色襯衫、繫著學校的領帶，緩緩踏入校園時，覺得非常興奮，喝下成年酒也象徵自己更要成熟與懂事。學生李百慧認為成年禮非常有儀式感，讓她知道真正的長大，不是只有在歲數上跨越，也要更關心自己的家人和朋友，以及為自己的言行舉止負責。

董事長張員榮主教表示，教會學校十分看重成年禮儀與個人成長，感謝家長蒞臨見證孩子的成年盛禮，成年禮喚醒同學心存感恩，感恩父母、感恩師長、感恩身邊的同學，對自我有更多肯定和要求。他也提醒同學不要忘記入學時鍛造營所許下的3個願望，祈求上主的祝福臨在。

同學向家長致上花禮，感謝父母的養育之恩，家長感受滿滿溫情。(照片/聖約翰科技大學提供)

感恩禮是整個儀式的壓軸重點，「謝師恩」由各班代表為向導師們獻上花禮，感念老師的陪伴與教導。「謝親恩」則是學生們向家長致謝養育之恩的感性時刻。父母們不辭遙遠的來到學校參與盛會，同學們向出席家長致上花禮，從孩子手上收到花束時臉上浮現的笑容與感動，與家長的擁抱中，使全場沉浸在令人動容的氣氛。