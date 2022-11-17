亞洲地區每兩年舉辦一次，最具指標性的數位與行銷盛會DigiAsia（數位亞洲大會）11月17至19日在花博公園流行館展開。受疫情管制鬆綁的幫助，順利邀請來自台、日、德、美、加、韓…等國的數位行銷專家與會，舉辦逾20場精彩講座及相關活動。

DigiAsia討論與發表的議題貼近數位產業與創新創業趨勢，整合人文、科技並融合創意，現場除國外最新數位科技應用趨勢，也見得到具國際級實力的台灣團隊展現技術，還有沉浸體驗區的即時互動等，都令本屆DigiAsia特別有看頭。籌委會會長盧炳勳表示，過去數年因Covid-19疫情之故，全球在Web3（第三代互聯網）的概念上發展得日趨成熟，本屆主題之所以叫做「Web3 Rhapsody（Web3狂想曲）」，即是希望藉由海內外超狂的國際級講師分享嶄新趨勢與觀點，帶大家一起衝上Web3浪頭，再創數位行銷的新高峰，

DigiAsia 2022數位亞洲大會籌備會會長盧炳勳致詞。(照片/ DigiAsia 2022數位亞洲大會提供)

本屆DigiAsia創造了過去前所未有的三大特點：（一）聚集行銷創意、國際媒體平台與新創科技業者同台飆講。（二）擴大從線上到實體，結合論壇、沉浸虛擬展演，無縫式的極致體驗。（三）以Web3為起點，空投紀念NFT，以觀眾為主角，打造新知、學習、體驗、娛樂合而為一的數位行銷交流殿堂。

2022 DigiAsia的議題聚焦在「Media & Creative」、「Social & Experience」、「Economy & Application」，探討數位生活體驗、媒體行銷的解決方案以及科技技術創新與應用。隨著Web3的環境及發展日益蓬勃，虛擬實境、動態捕捉技術演進，引發大眾好奇。而諸如AR、VR、XR、Metaverse、Crypto Economy、NFT、Immersive Entertainment、Gaming 等應用，影響著廣告、媒體與行銷相關產業的未來，更可能加速創造各種新商業與消費模式。

亞洲廣告聯盟主席Srinivasan K Swamy表示，DigiAsia 數位亞洲大會已成為亞洲的「首選」數位行銷活動，其充分展現了技術的快速發展，為行銷人員、消費者、媒體和代理機構帶來了快速的創新和體驗，同時作為國際數位專業人士展示其尖端技術創新以及參與、互動、分享學習和經驗的平台。

亞洲廣告聯盟（AFAA）主席Srinivasan Swamy致詞。(照片/ DigiAsia 2022數位亞洲大會提供)

大會規劃逾二十場的精采講座，邀請國內外專家齊聚，包括一向都是引人矚目的Yahoo、Meta、Google、LINE等四大數位媒體平台霸主，還有科技創新先驅HTC VIVE、全球最大廣告公司dentsu電通、日本跨國際性廣告公司HAKUHODO博報堂、台灣首屈一指的媒體經銷商cacaFly…等。

三天的國際性趨勢分享中，也展現出台灣在5G科技應用軟實力，全程採用來自VM-Fi的AI即時翻譯技術，讓與會者無縫了解講者精采分享內容。而台灣在Web3領域具國際級實力的虛擬應用技術團隊，包含：BiiLabs、RedPill Lab、Demiverse、OSENSE與NoPFP實驗室，以「Web3 Marketing NEXT」為主題的Panel Discussion，以及Startup Pitch，皆透過本次大會向亞洲各國展現台灣堅強的實力與能量。

DigiAsia由亞洲廣告聯盟(Asian Federation of Advertising Associations）授權台北市廣告代理商業同業公會主辦（TAAA），自2014年以來每兩年舉辦一次的「DigiAsia數位亞洲大會」，今年邁進第五屆。本屆由TAAA邀請台灣國內七大傳播公協會（KAAA、IAA、4A、MAA、DMA、TIPRA及AMT）共同主辦，並獲得台灣傳播產業先進的齊心參與並支持。

大會現場與活動結合虛實體驗，空投1,080款變化的大會紀念NFT 給與會者，希望以Digibaby的好奇心，陪伴與會者探索 WEB 3 世界。一樓會場設有品牌展區，包含Yahoo、HTC、LINE、Red Pill Lab、OSENSE、天衍互動、方略電子、Demiverse及MaiCoin Group等。二樓沉浸體驗區則邀請到Yahoo打造虛擬的攝影棚讓觀眾一置身其中就充滿超越想像的主角感受及Meta打造沉浸式AR、VR體驗，並為無法親臨現場的觀眾，打造線上虛擬展廳與直播廳。