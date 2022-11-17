112年學測即將進入倒數階段，為了讓考生安心應試，考生的強力學伴–臺北酷課雲持續推出「112年學科能力測驗考前複習直播課程」，陪伴考生預測考題趨勢、精準抓題！自111年11月24日至12月14日平日晚間與週末時間，邀請臺北市名師群線上講授英文、數學、生物、地理等全科目考前重點及解題策略，並開放與線上教師即時問答互動，陪考生迎戰112年學測。

新型學測的素養題型，考驗學生面對情境的應變能力，掌握時事是關鍵之一。尤其近幾年的考試趨勢中，跨科領域的試題比例增加，複習時務必加入跨科的知識點統整連結。

臺北市中正高中李壹明老師於11月24日首日登場，搶先提供學生英文科應試秘笈。李老師提醒：「新型學測希望學生理解英文文意脈絡及組織架構，本次直播將帶學生分析段落發展，瞭解詞彙與語意的關聯性，掌握答題關鍵」。中山女中國文科李明慈老師、黃月銀老師叮嚀：「國寫重深度思辨與個人經驗表達的獨特性；國綜則特別留意疫情、環境永續等素養議題。」

永春高中數學科曾慶良老師提醒：「除了把握基礎觀念和公式運算，更要加強圖形與空間概念的理解力。例如covid 19普篩的偽陽性問題運用『條件機率』概念；基地台設置問題運用『三角函數圖形概念』；以數學角度來思考時事是關鍵。」

建國中學生物科周麗芬老師提醒：「生物試題創新度高，應試時須注意關鍵專有名詞的定義與相近概念的比較」。和平高中地球科學科陳亞華老師說：「地科屬於綜合應用的自然學科，多留心日常生活的現象，再與課本中的概念相印證會更得心應手。」

臺北市的學生可藉由臺北市校園單一身分驗證帳號登入，外縣市學生可使用教育雲帳號登入，即可參與一系列精心規劃的線上直播課程，學生也可於事後重複觀看錄影課程及下載老師們的精華講義。

此外，臺北酷課雲製作許多動畫類型的學科影片，科目涵蓋高中數學、物理、化學，考生們無須登入即可觀看。舉一個物理科的生活實例，當我們去配眼鏡時店家常會推銷「抗藍光鏡片」，到底藍光是什麼？肉眼無法看到因此很難體會它的存在，但透過動畫的呈現，就能具體瞭解原來光和物質一樣，都是由最小單元組成（光子），藍光的能量相較綠光、紅光來得更強，也因此市面上沒有抗綠光或抗紅光的眼鏡。

又例如化學鍵的生成依循八隅體法則，其中價電子扮演了關鍵的角色，但價電子參與鍵結的概念又很抽象。透過動畫的輔助，則能幫助學生使用路易斯結構式來說明不同物質的鍵結方式及它們的特性。

建議不習慣在直播課程中與老師線上互動的考生們，可多探索平台上的學科影片，透過影片來自學複習；再配合影片中穿插的題目，考生們可以透過答題來檢視對基本概念的掌握程度。更多更詳盡的學測直播複習及學科影片內容，敬請鎖定臺北酷課雲(https://cooc.tp.edu.tw/)