代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片，並強勢問鼎本屆金馬獎四項大獎的電影《花路阿朱媽》，即將在12月23日於台灣感動獻映。其中入圍金馬獎最佳新導演的何書銘，以及首位獲得金馬影后提名的新加坡資深女演員洪慧芳，兩人近日抵台參與金馬盛會，不僅抽空大啖道地台灣料理，對過貓、蘭陽糕渣等美食印象深刻，更大讚台灣的水果吃起來真甜。

新加坡與南韓跨國聯合製作的《花路阿朱媽》，是《爸媽不在家》、《熱帶雨》導演陳哲藝的監製作品，導演何書銘更是新加坡2019年青年藝術獎得主。他曾拍攝以父親為主題的短片作品《兩地書簡》，首部長片作品《花路阿朱媽》則將鏡頭轉向家庭中的女性角色，靈感取自導演癡迷韓劇的母親，因此構思出這部電影作為「獻給媽媽的情書」。

《花路阿朱媽》在金馬影展限量放映三場，影人映後場次早就銷售一空，現場除了年輕觀眾之外，更不乏家庭扶老攜幼共同參與，不少人看開頭還笑得開心，沒想到卻在最後，被感動的結尾給逼出淚水。導演何書銘被詢問到南韓拍片，如何跨越語言、文化與制度的挑戰？他幽默回應：「其實語言不是最大的挑戰，在韓國拍戲時，氣溫常在零下二十度左右，但我們是從新加坡來的…。」一席話讓觀眾莞爾一笑。「阿朱媽」洪慧芳則分享接拍本片的心情：「導演很有誠意，又是這麼優秀的劇本，我也很喜歡到國外，可以心無旁騖地拍戲。」金馬執委會執行長聞天祥，更大讚本片的劇情與演技細膩：「看第二次比第一次好看！」

何書銘與女主角洪慧芳品嚐道地台菜。(照片/采昌國際多媒體提供)

何書銘還補充，選角時有參考媽媽意見，當媽媽知道由洪慧芳演出時，就立即肯定「選對了」，片中真摯的親子情也獲得廣大迴響，不只在新加坡票房亮眼，連續三週穩坐新加坡本地電影票房冠軍，亦持續進軍國際影展，締造不俗成績。已經接連榮獲東南亞劇本工作坊SEAFIC大獎、印尼BaliMakarya影展東南亞長片競賽最佳影片，並入選釜山影展新潮流競賽，以及香港亞洲電影節，之後更將前進沙烏地阿拉伯參展。適逢金馬獎即將揭曉，曾與IU、李敏鎬合作的南韓資深演員、同時也是入圍金馬獎最佳男配角的鄭東煥，以及入圍最佳原著劇本的編劇王欣茹也將陸續抵台，參與一年一度的金馬獎盛會。

這部代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片，並強勢問鼎本屆金馬獎四項大獎的電影《花路阿朱媽》，即將在12月23日於台灣感動獻映。本片劇情描述癡迷韓劇的新加坡大媽（洪慧芳飾演），看韓劇草率地模仿韓語是生活樂趣。適逢連休之際，本來滿心期待要跟兒子（包勛評飾演）赴韓旅行，沒想到卻被臨陣放鴿子，讓這趟旅行面臨取消危機。不過她為了夢想，更為了無法退錢的荷包著想，決定要放飛自我，鼓起勇氣獨自踏上旅途。只是這場烏龍冒險，遠比想像中還要荒唐激烈。降落後還沒見到歐巴，一路上就都是神展開。不但被中看不中用的導遊（姜亨錫飾演）丟包，還遇到熱心助人的保全大叔（鄭東煥飾演），甚至無預警捲入暴力事件，讓這場錯綜複雜的圓夢之旅，竟成為她自我覺醒的人生第二春…。。欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團https://www.facebook.com/ccasiaworld與Instagram專頁https://www.instagram.com/caichang_film查詢。