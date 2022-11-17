嘉南藥理大學國際暨兩岸事務處為讓來台求學的境外學生能更認識台南，特別規劃一日「探索台南文化體驗之旅」，由嘉藥台灣學生領軍，帶領近40位來自印尼、越南、馬來西亞、香港及澳門等國家的境外生，前往台南七股瀉湖觀光生態旅遊，帶境外學生走入鄉鎮，親身體驗台南在地生活與文化之美。

文化體驗之旅來到了七股，外籍生除了沿途欣賞紅樹林、定置漁網、參觀蚵田外，也透過台灣學生的即時翻譯，瞭解台南七股的特有文化，還能邊遊湖結束後讓同學品嚐當地知名的鮮蚵，體驗邊烤邊吃的樂趣，深度探索台江內海的生態環境，活動結束前學生DIY杯子蛋糕，做出屬於自己的獨特甜點。

學生參觀蚵田，並在結束後品嚐當地知名的鮮蚵，體驗邊烤邊吃的樂趣。(照片/嘉南藥理大學提供)

學生DIY杯子蛋糕，做出屬於自己的獨特甜點。(照片/嘉南藥理大學提供)

來自香港就讀藥學系的利同學表示，透過這次文化體驗之旅活動認識很多來自各地各系的同學，大家雖然語言不相通，但透過出遊活動可以拉近彼此感情，相信未來在學校的生活也會更加豐富充實。一位柬埔寨的李同學說，在大四畢業前可以參加這次活動，為他在嘉藥留下深刻的印象。

有學生表示，在大四畢業前可以參加這次活動，為他在嘉藥留下深刻的印象。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉藥國際長林怡君表示，嘉藥擁有超過200多所國際姊妹校，豐富的國際化資源吸引全球各地學生前來就讀，共有來自各國近300位的境外學生，校方每年除舉辦境外學生迎新活動之外，端午節、中秋節、耶誕節及春節等亦皆安排系列慶祝活動，藉由多元文化活動的安排，讓境外生看見校園以外的視野，也透過活動讓台灣學生結識國外友人，還能訓練語文能力，對學生來說都是最直接的受惠者。