111學年度高中籃球甲級聯賽(HBL)吸引59支隊伍參賽，在花蓮舉辦的資格賽精彩落幕後，預賽階段19日起在新竹市立體育館率先展開男生組16強預賽頂尖對決。教育部體育署期許所有預賽隊伍盡情享受HBL舞臺，並鼓勵球迷們遵循最新防疫規範進場或透過轉播支持HBL賽事。

HBL高中籃球甲級聯賽開賽啟動儀式，教育部體育署呂宏進主任秘書(前排中)與高中體總胡劍峯會長(前排左)邀請球迷一同感受HBL賽事魅力。(照片/教育部提供)

本學年度男生組部分，除110學年度8強隊伍─光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中、松山高中、高苑工商、東泰高中與錦和高中外，預賽其餘8張門票，經32支資格賽隊伍捉對廝殺後，分別由桃園治平高中、北市南湖高中、北市成功高中、花蓮海星高中、花蓮體中、新北三重商工、基隆商工和宜蘭高中挺進預賽階段。

本屆資格賽精采刺激，除了在北科附工對戰莊敬高職的賽事中，寫下賽史3OT經典戰，而基隆商工對上「魔王」東山高中的賽事中，上演22分落後驚奇逆轉劇碼，還有北市成功對上三民家商，雖一度落後16分，但靠高一菜鳥盧培源一記壓哨三分球續命，並在延長賽中拿下勝利。其中「地主」花蓮體中和海星高中，都喜嚐勝利滋味，花體以71：63擊敗和平，暌違5年後重返預賽。海星以90：67輕取永平，隊史首度闖晉16強預賽，也寫下花蓮第一次2支HBL球隊同季在資格賽過關紀錄。另去年8強隊伍中，在U18亞洲盃大飆21分的南山高中葉惟捷、備受矚目的高苑前場主力長人郭俊言以及趁著暑假到洛杉磯移地訓練的松山高中、在長耀盃展現大將之風的「小黑」林現惟，都是本學年度一大看點。

女生組部分，由忠明高中、新竹高商、永平高中和苗栗高商突破重圍，成功晉級預賽階段，將於12月21日至12月27日在高雄巨蛋體育館及高雄中學體育館，與去年8強隊伍─淡水商工、北一女中、永仁高中、北市陽明、普門高中、金甌女中、南山高中與南湖高中一較高下，共同角逐8強資格，為選手和學校創造更多的榮耀。

本次首次挑戰甲級，就獲小組排名第一直接晉級，且現仍保不敗之身的新竹高商，再寫HBL及校史雙新猷，永平高中則是從107學年度起，已連續5年搭上HBL女子組12強預賽列車。110學年度女生組8強隊伍更早已養精蓄銳，無論是挑戰連霸之路的上學年度冠軍，擁有U18亞青女籃最佳5人的蕭豫玟所屬淡水商工，或是在U18亞青女籃所向披靡、有「史上最強女高中生」呼聲的張聿嵐領軍之陽明高中，HBL女生組賽事后冠金盃難以預料獎落何校，但絕對場場精彩可期。

教育部體育署呂宏進主任秘書於HBL高中籃球甲級聯賽開賽記者會期許所有預賽隊伍盡情享受HBL舞臺，鼓勵球迷們遵循最新防疫規範進場或透過轉播支持HBL賽事。(照片/教育部提供)

隨著國內疫情趨於穩定，體育署鼓勵球迷在遵守防疫措施下重回球場，或透過多元的轉播平臺感受HBL賽事魅力，本學年度賽事將持續由東森超視臺帶來精彩的92場電視轉播，及中華電信MOD與Hami Video為HBL新媒體獨家轉播平台，包含首次主、副場地全賽事轉播，學校及球迷可於手機或網站上至Hami網站點進HBL TV專區即可收看，歡迎所有關注HBL的球迷們一同鎖定熱血賽事。