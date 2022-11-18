世新大學與旺旺中時媒體集團旗下之時際創意傳媒於今日(11/18)進行產學合作計畫的簽署，雙方將針對現今最夯的Podcast推出翠谷淘心聯名款，除了世新翠谷名人直播室與時際創意傳媒－夢想淘心室共同合作之外，也將針對2023年大學博覽會活動、人才培育等有更進一步的合作，簽署後雙方成為產學合作夥伴，共同提升傳播產業競爭力。

世新大學陳清河校長(左)與中國時報、工商時報暨時際創意傳媒總經理王儒哲(右)此次簽約除了達成互利的產學合作也促成了雙方學術方面的交流。(攝影/劉于瑄)

雙方進行產學合作計畫簽署後留下珍貴畫面。(攝影/王雅芬)

世新大學為傳媒教育界的領頭羊，近來斥資2億元引進好萊塢最新智能攝影技術，擁有全國首座占地470坪的最新型LED智能攝影基地，場館運用2200塊LED面板，拼接出270度帶天頂的環形螢幕牆。為了讓學生與時俱進與業界接軌，世新於今年9/19日開啟影音播客直播間，這是一間現場展演與網路直播相互進行的實體影音室，不僅提供師生使用，也開放產學合作交流，讓播客有更多無限的可能性。

世新大學陳清河校長。(攝影/王雅芬)

世新大學陳清河校長表示，此次合作除了學習之外，也讓學生在就學期間了解業界，提早為自身的生涯規劃做調整，近期所成立的影音播客直播間，加上擁有七個教學研究中心與完善的設備，再加上與中時媒體集團所擁有的業界經驗與實力，雙方的合作絕對是強強聯手。

中國時報、工商時報暨時際創意傳媒總經理王儒哲。(攝影/景義婷)

中時(左)與世新(右)簽署產學合作計畫後雙方互贈禮物。(攝影/王雅芬)

中時集團為新媒體時代中最完善媒體之一，不僅擁有紙媒、網路新聞、影音、電視，9月28日新開播的Podcast《夢想淘心室》為今年度公司籌畫已久的新媒體，開播後透過三個單元主題，邀請升學輔導專家、醫生、藝人、主播、創業家、服裝設計師、彩妝大師、總經理等各行業的翹楚，在節目中以三百六十度的視角、生動有趣的話題聊創意與夢想，回響熱烈。期望在職場上或就學中的青年們都能用一杯咖啡的時間，藉由節目獲得書中沒有的知識，讓播客所傳遞的不僅只是聲音，還可以是拓展世界觀的管道。中國時報、工商時報暨時際創意傳媒總經理王儒哲在簽署合作中表示，為了雙方能有更密切的合作，也讓世新學生將來有出入，本次合作讓我們看見更多可能性，也期待雙方都能共同朝著更好的未來一起發展。