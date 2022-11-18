夢想淘心室11月18日【創時空】邀請到東湧熱水器吳和臻董事長與台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長，與聽眾朋友一起談談企業對社會的作為以及現今正夯的永續議題。東湧實業製造的熱水器，已經高標通過美國空氣品質管理局的認證，其所排放的一氧化碳都在20 PPM 以下。我們知道氮氧化物其實是會造成很多農作物的污染，如果可以控管在更低，河川湖泊會變得更乾淨，為了安全也為了永續，台灣因該推動所排放的一氧化碳都低於20 PPM。

從小的夢想是成為一名醫生，也擁有醫生的執照的吳董事長，因為回家接班東湧實業，不得已才暫時放棄自己的夢想。她在節目中提到當一個乾淨的燃燒在運作，也代表能源有效被利用，此時廢氣溫度也會低，廢氣溫度越低污染源便能減少。因此她將行醫救世的理念帶入熱水器與企業永續的社會責任，斥資25億研發最適合這個地球所使用的熱水器，讓洗一個安全且環保的熱水澡不再是難事。

平日非常提攜後輩的戴源昌理事長，在節目中分享自己進入室內設計領域的奇幻過程，與其如他所言是陰錯陽差，反而更像是命中注定要為更多人服務與推動環境永續。他是此次舉辦「2022好家百百款 室內設計講」的幕後重要推手之一，在節目中他提到，永續是一個重要觀念更重要的是去實踐。室內設計需要與業界協力的產品共同努力，才能透過每一個人一點一點的努力，達到一個社會共好的目標。

如同東湧的品牌精神「相信只有地球永續，人類的生活才是真正的美好」，兩位不同領域業界翹楚因理念相同而投入以心為新「2022好家百百款 室內設計講」的推動工作，他們兩人不約而同的在節目尾聲鼓勵想創業的新鮮人，並且傳送創業秘訣給聽眾，不要錯過【夢想淘心室】創時空單元節目。

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