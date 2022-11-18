台北市室內設計裝修商業同業公會主辦的「2022好家百百款 室內設計講」於今年7月啟動徵件，11/17日在公會的人文講堂辦理初審作業。本屆以”以心為新，永續設計”為競賽主題，鼓勵年輕設計新秀及傑出之室內設計人員，以敏銳的心去觀察，體會自然與人之間最適合、最有創意且最能為永續環境打造的空間設計並透過設計理念的公開開講，展現其大方無禺的新創作，競賽獎金更高達約台幣十五萬。經過三個月的推廣，本屆參賽作品近百件，種類多元，不是僅侷限在居家裝修，其中也包含辦公室或是接待會館等不同類型場域的室內裝修設計作品。透過初審作業將選出優秀作品40件進入複審。

初賽評審長陳鵬旭主持評審會議。(攝/景義婷)

初審的評審邀請到，由空間美學室內裝修有限公司陳鵬旭主持設計師擔任評審長，以及天空元素室內裝修有限公司陳鶴元負責人、雅設室內裝修設計有限公司蘇健明設計總監、竹向室內裝修設計有限公司向士賢設計總監共同評選，以”理念、永續、健康、功能、差異化、影音”作為評分標準，值得一提的是，本次競賽的影音環節，設計師皆須繳交120~180秒的自我推薦的創意影片，公會期望設計師能將自身的創作理念講出來。

本次初賽評委，左1向士賢設計總監、左2陳鵬旭主持設計師、左3蘇健明設計總監、左4陳鶴元負責人。(攝/劉于瑄)

台北室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長是積極推動本次競賽活動的靈魂人物，他表示舉辦競賽的初心除了室內設計的永續與美感外，更想協助設計師們，將自己作品的創意與理念說出來，因此徵件期間還特聘請在專業形象、口語表達界知名教授親授口語表達與台風魅力的經營，讓優秀設計師能夠完美展現自己。

陳鵬旭評審長表示，本次競賽不僅僅是一個室內設計競賽，除了美學之外，這次著重在永續環境、健康的議題，也加入影音的項目，且這三項是評分的要項，期望在本次競賽看到更多關注永續環境的優秀的作品。

本屆參賽作品近百件，總類多元，不是僅侷限在居家裝修，其中也包含辦公室或是接待會館等不同類型場域的室內裝修設計作品。(攝/景義婷)

初審之後，本次活動將在明年的2月11日舉辦設計師交流會暨決賽辦理，最後進入決選的20組作品與作者，將透過主辦單位準備的設計師交流的舞臺，以「15秒 x 15張」的簡報形式，讓設計師運用15秒一張的投影片，上臺展現自我風格與作品理念。

本次賽事贊助廠商太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司。(攝/景義婷)

本次賽事活動通過支持永續與公益的企業贊助，包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司，一起協力推動環境永續，期望透過推廣綠建材提升居住舒適性及健康姓，降低建材對環境汙染的衝擊。