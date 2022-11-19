2022年「泛太平洋大學聯盟」18日在佛光大學隆重登場，自2014年由佛光大學發起，至今已輪流舉辦8屆研討會，透過實體及線上同步進行的方式，超過五十位學者齊聚研討會。而泛太平洋大學聯盟成員也日益擴大，從原先的五所大學加入，今年共有七所大學參與聯盟，包含佛光大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、慈濟大學、國立臺東大學、國立海洋大學，以及今年新加入成員國立屏東大學。

2022年「泛太平洋大學聯盟」18日在佛光大學隆重登場，（左）國立屏東大學許華書研發長（中）國立台灣海洋大學李明安副校長（右）國立宜蘭大學吳柏青校長。（圖/佛光大學提供）

佛光大學何卓飛校長、國立東華大學趙涵㨗校長、國立宜蘭大學吳柏青校長、慈濟大學劉怡均校長、國立台東大學賴亮郡副校長、國立台灣海洋大學李明安副校長，以及國立屏東大學許華書研發長等校長官，領銜校內師長蒞臨參與，代表各校對此聯盟的重視，更簽署「泛太平洋大學聯盟合作協議書」，期待聯盟間的友好關係下，進各校間實質交流，能對各間學校的高教資源產生最大效益，進而提高教育品質及人才競爭力。

佛光大學何卓飛校長致詞。（圖/佛光大學提供）

佛光大學何卓飛校長表示，近年來因為疫情、少子化等等因素，在大學招生上也因此受到直接的衝擊，透過泛太平洋大學聯盟有利於跨校際整合型研究、學術資訊與期刊之交流、課程教材共同開發與共享、學生跨校選課等等，讓資源共享、共利、共榮。希望聯盟間的合作可以創造更多互利資源，而彼此都能擁有更好的發展。

今年研討會主題為「高教育深耕趨勢主題研討會」。（圖/佛光大學提供）

今年研討會主題為「高教育深耕趨勢主題研討會」，其中以「各校遠距教學與數位學習交流」、「研議校際健康蔬食產學合作」、「國際化經驗交流與分享」三個議題進行分論壇討論，這次在論壇中特別帶入佛大的健康蔬食的亮點，依各校的專業及強項互相交流成長，期待在佛光大學打造國際蔬食產業研發中心。

由健康與創意蔬食產業學系的學生上午特別料理設計的美味餐盒。（圖/佛光大學提供）

而為了讓各校更認識佛光大學，不但由傅昭銘副校長親自擔任司儀精心安排與介紹校園外，也特別安排雲水書院箏樂團帶來「梁祝」優美的曲調旋律作為開幕表演。此外今日中午及下午茶餐點，都是健康與創意蔬食產業學系的學生上午特別料理設計的美味餐盒，讓現場的貴賓除了稱讚學生的表現，更深深地感受佛大學院的專業教育與書院的品格涵養下，雙主軸教育的推動成果。

各校都期待泛太平洋大學聯盟能對各校的老師學生都有最大的助益。（圖/佛光大學提供）

2022年第八屆泛太平洋大學聯盟研討會，各聯盟師長都有很熱烈地回饋與結論分享，後續佛光大學將匯整成完整的行動策略方案提供給聯盟學校，下一屆將由國立海洋大學辦理。各校都期待泛太平洋大學聯盟能成為真正的典範聯盟，也歡迎更多海內外大學加入聯盟，相信能對各校的老師學生都有最大的助益。