夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到一位隨著韓國籍工程師父親從韓國來到台灣，目前就讀華江高中的-玄龍炫，不怕生總是笑咪咪的龍炫，有一個很像動漫主角的名字，他的興趣是打籃球，從國中就加入社團參加比賽，目前身為高三學測戰士的他勵志往三類組生物科技方面去發展，雖然弟弟與自己相差五歲還是國中生，但龍炫表示弟弟其實不叛逆而且很懂事很乖，家事都會分工完成，雖然吵架是很常發生的事，但兩人卻像是朋友一樣，越吵感情越好。

龍炫也在節目中分享與弟弟吵架的可愛故事，最想對弟弟說的話是，叫弟弟要多笑一點，因為爸爸每天早上都會跟自己說要保持笑容，表情是會間接影響他人的心情，自己也因為爸爸的這一番話，從小在班上就一直擔任開心果的角色，樂於散播快樂的種子。最後龍炫也在節目教聽眾一句韓國生活中的用語，是一句非常實用的句子，想知道的聽眾不要錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。。

節目收聽入口:https://sndn.link/928campus/9wIMO8