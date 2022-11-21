致力推動節能減碳、推廣校園蔬食，並積極落實聯合國永續發展目標的南華大學校長林聰明，日前受邀出席在埃及登場的2022年「第27屆聯合國氣候變遷大會」(COP27)國際盛會，並於埃及時間11月17日記者會上發表「蔬食環保救地球」的推廣經驗，藉此喚起全球民眾對於地球暖化危機的重視，同時也能讓大家了解到蔬食對人體健康的好處，將台灣校園蔬食經驗推廣到全世界，不僅引起與會各國代表關注，也讓大家看見臺灣推動蔬食環保救地球的努力。

南華大學校長林聰明長期以來相當關心地球暖化、身心靈環保、蔬食愛地球及永續發展等議題，在擔任教育部次長期間，大力推動台灣校園推廣蔬食及低碳飲食，於2012獲得聯合國氣候變遷框架公約會員國頒發「全球永續發展英雄獎」。自上任南華大學校長以來，不僅持續推廣校園蔬食，更落實節能減碳，致力推動環境永續，近年來在環保政策與管理、能資源節用與污染防治減量方面實施成效極佳，也帶領該校獲得國內、外獎項之肯定，同時，林聰明亦於2021年獲環保署頒發「環境保護專業獎章榮譽獎章」。

林聰明(左3)與參展的MSA大學交流合影。(照片/南華大學提供)

林聰明表示，由於地球暖化嚴峻，因此2015年聯合國氣候變遷小組即希望至2030年全球平均溫度升高的速度能夠控制在1.5度C以內。然而，根據各國環境相關的評估報告顯示，此目標似乎不易達成，地球暖化造成自然災害、極端氣候加劇、冰山融化、海平面上升，水災、旱災、火災等各種天災不斷發生造成糧食危機，全球傳染病疫情持續發生等，雖然各國陸續採取抗暖措施，但減緩地球暖化的效果並不顯著。

林聰明發表推廣「蔬食環保救地球」的經驗。(照片/南華大學提供)

林聰明指出，根據研究報告，肉食飲食習慣會嚴重影響地球暖化的碳足跡，尤其是牛肉，一公斤牛肉會延伸36.4公斤的二氧化碳，必須要種植1110顆樹才能平衡，因此，在十幾年前教育部即開始倡議蔬食減碳救地球，並在中小學推動每週一蔬食，當時高達93％的學校皆一同參與響應。迄今仍有大多數的學校持續推行蔬食政策。十年前曾經參與每週一蔬食的學生，現在大多數已經進入社會服務，也將推廣蔬食的影響力帶到社會，使得臺灣走向更蔬食化的社會。

林聰明叁加「第27屆聯合國氣候變遷大會」，一同關心環境永續相關議題。(照片/南華大學提供)

林聰明提到，2020年臺灣蔬食人口約有14％，蔬食者的人口密度位居世界第二，近兩年更有增無減，一年國內蔬食商機約有20億美金。臺灣蔬食政策的成功，歸功於政府的推動、教育的配合，加上臺灣擁有得天獨厚的地理環境，四季蔬果充足，各個時節都有當季盛產的蔬果，又有24小時便利商店服務、公益團體的倡議，以及民眾對地球環境保護意識的抬頭等。2017年CNN曾報導臺灣是蔬食友善的國家，更有「世界蔬食之都」的稱號。

林聰明說，南華大學推動蔬食運動多年且成效極佳，在董事會高度支持下，今(111)年更推出1元美金的限量蔬食便當，藉此鼓勵學生吃蔬食以減緩地球暖化，希望將推動校園蔬食的經驗透過此次國際盛會讓大家看見臺灣為減緩地球暖化的努力，也讓大家看見持續精進環境永續，落實聯合國永續發展目標，以邁向國際級環保標竿大學為目標的南華大學。