文化交流，「線」正熱映！義守大學在疫情期間的國際交流並未中斷，「語文學院」應用日語學系通過JLPT（日文能力檢定）二級的學生組成兩支隊伍，參加日本長野縣松本大學的「2022年度日文簡報發表大會」，學生團隊以日文介紹臺灣的名勝古蹟和美食，義大學子優異的外語能力成為文化觀光代言人。

這次活動除了義守大學參加外，還有日本松本大學、韓國東新大學、中國溫州大學、嶺南師範大學等一起共襄盛舉。各國學生輪流發表各自國家的文化特色與風情，包羅萬象的內容相當精彩，韓國代表分享「K-Culture」、「韓國數位漫畫之Webtoon」，日本學生則是介紹「日本結婚儀式」，中國學生分享「廣東湯」等，透過線上交流活動，拉近了各國大學生之間的距離，建立了彼此的情誼。

來自義守大學的團隊，分享臺灣飲食文化特色與具有歴史文化色彩的古蹟、名勝與觀光景點。參與的大二學生李碇得、程勉閎、鄭芸禎、陳博陽等人，全通過JLPT日文二級檢定，日語能力不但備受肯定，他們表示能參與此次國際性文化交流活動，不但能展現平日累積的語文溝通能力外，還能認識不同國家的文化，以及結交國外友人，實在是很難得的經驗。其中，李碇得與程勉閎更表示，明年將申請至日本姉妹校交換留學，期待透過學校建立的國際橋樑，開拓自己的視野。

應日系學子參加日本松本大學的「2022年度日文簡報發表大會」，以日文介紹臺灣的名勝古蹟和美食，引起各國與會學生的高度關注與興趣。(照片/義守大學提供)

義守大學表示，這些通過JLPT二級檢定的應日系學生也都符台積電聘任至日本廠工作的基本條件，顯見義大應日系的學生，無論在國際交流的表現，或是企業人才端，都深具實力，炙手可熱。

具豐沛國際移動力能量的義守大學，於平時課程教學就累積學子的語文溝通能力，更透過學校建立的國際橋樑，開拓義大生的視野。(照片/義守大學提供)

應日系老師李守愛說，藉各國學生線上交流可拉近彼此距離，瞭解文化的差異，更能培育學子以流暢日文展現外語教育學習成果。近年雖受疫情影響，實體學術交流不如以往頻繁，國際及兩岸事務處處長李嘉崑表示義守大學多年國際化深耕的努力下，吸引不少日本大學生前來就讀，目前日本留學生達百餘人，日本姊妹校帝京大學近30位中文系學生也至華語文中心進行為期半年的華語課程。疫情期間，線上交流讓義大學子與國際零距離，而隨著國境解封，義大也將再展現國際移動力，讓世界看見義守大學。