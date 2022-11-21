龍華科技大學電子工程系印尼交換生多里克(Moh Thoriq Ghautsillah)、阿玉瓦娣(Eka Ayu Gustiawati)與電子系學生李冠勳，由系上馬原懷老師指導，組隊參加AERC 2022亞洲機器人運動競技大賽，從激烈競爭中脫穎而出，榮獲大專組「無人機智能編程挑戰賽」第三名及「輪型機器人競速挑戰競賽」佳作。

此外，同樣由馬原懷老師指導的電子系五專生藍竑縈與李冠儒，也榮獲「輪型機器人競速挑戰競賽」第二名及「無人機智能編程挑戰賽」佳作。另外一組學生團隊電子系五專生陳羽暄與及化材系大一生陳祐星，則獲得「無人機智能編程挑戰賽」佳作。本次競賽龍華科大各學制學子互相討論與學習，發揮團隊合作精神，獲得亮眼成績，也充分展現該校在智慧機器人設計與研發領域的雄厚實力。

龍華科大電子系五專生藍竑縈、李冠儒榮獲大專組輪型機器人競速挑戰賽第二名佳績。(照片/龍華科技大學提供)

由亞洲教育創新與機器人競賽協會、台灣創新自造者學會共同主辦的AERC 2022亞洲機器人運動競技大賽，目的在透過競賽促進各級學校創客創新精神及技能教學，提升機電整合知識及師生實作水準。11月5日在宏國德霖科大賽場，來自全台100多支勁旅齊聚，角逐9項機器人競賽項目榮耀。

來自印尼的龍華科大外籍交換生多里克與阿玉瓦娣賽後開心表示，非常感激有機會在台灣參加比賽，在備賽和競賽期間獲得很多指導，從解決問題技巧、團隊合作及討論比賽因應策略，一直到比賽進行時在會場內與其他參與者互動交流等等。同時，他們也為一起參賽的組員共同獲獎而感到自豪。

印尼交換生與台灣學子組隊參與競賽，並在比賽過程中進行競賽策略討論。(照片/龍華科技大學提供)

帶隊指導老師馬原懷指出，這次有外籍生加入團隊，對於台灣學生是個非常難得的學習機會，尤其這次帶領的競賽團隊不只跨學制，還是一個跨系和跨語言的團隊。團隊成員必須學習如何與不同領域的組員溝通，也必須學習用英語與外籍學生進行討論，使台灣學生有一個很好的機會進行語言學習。

指導老師馬原懷(左)與參賽團隊合影。(照片/龍華科技大學提供)

雖然平時在溝通上因為語言而常常鬧出不少笑話和尷尬，不過這反而活躍團隊氣氛和提升英文程度，也讓台灣學生看看外籍生學習態度和知識水平，在合作過程中，學生們或多或少都有被外籍生的學習態度所影響，而且也從平時交流中了解其他國家的文化和發展。對於這次競賽所帶來的質化成果比起學生獲獎更有意義和價值，更可以感受到學生們學習態度的改變，見識和眼界也都變高。

本次與外籍生一同組隊的電子系李冠勳談到，比起在課堂上的英文學習，和外籍生在準備比賽的溝通過程讓他的英文有了實際應用機會，因為比賽需要，不得不強迫自己開口說英文，也慢慢地說出流利的英文了，這也是參加本次競賽的額外收穫。

龍華科大電子系主任黃信雄表示，非常恭喜學生參賽獲獎，也很開心學生可以有訓練英文、培養軟實力機會，近年來有越來越多外籍生加入龍華電子系大家庭，而台灣學生可以和外籍生攜手合作、互相學習也是系上期許和樂見的景象。

黃信雄強調，許多電子大廠都希望可以延攬具有優異外語能力的同學，因此電子系都會在大一與大二階段輔導學生考取英語證照並列為畢業標準，以提高外語能力，而系上許多外籍生的加入，更提供學生一個很好的英語環境。目前電子系與超過百家廠商進行校外實習合作，同學在大一到大三階段經由老師學習技能與參加比賽提高自身硬實力，在大四校外實習時往往都有很好的表現，深獲合作廠商肯定。