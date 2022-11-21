今年最大規模的兒童藝術教育節系列主場活動11/20日在臺南文化中心壓軸登場，包含立人國小師生共同創作「藝起賞~創意裝置藝術」、集點闖關「藝起玩~藝術創作體驗」攤位，7所全國競賽常勝軍學校「藝起武~舞蹈、音樂、傳藝團隊展演」，動靜皆宜，活動吉祥物朵朵以兒藝節主題曲為背景音樂帶來精采開場舞，臺南市政府教育局副局長吳國珉親至現場與大小朋友同樂，場面熱鬧。

兒童藝術教育節系列攤位體驗活動。(照片/臺南市教育局提供)

臺南市長黃偉哲表示，原本規劃暑假期間辦理的兒藝節主場活動，因疫情關係推遲到11月，並結合靜態展覽及體驗創作，內容更豐富，規模更盛以往，展望2023年，教育局和學校會持續深耕藝術教育，激活臺南學子無限創意能量。為迎接臺南400年，有學校以培訓學生音樂舞臺劇相關知能作為特色課程，將於2024年推出，作品相當令人期待。

教育局副局長吳國珉表示，臺南市兒童藝術教育節是為符應市長黃偉哲藝術教育向下扎根的施政理念，運用玩、賞、學、武、show五大元素，提供學生展現多元學習成果與創意舞台，親身體驗或鑑賞藝術之美。為讓活動具有標識性，有代言人吉祥物朵朵、有主視覺，月前還首度推出主題曲「五藝全開 齊奔FUN」作為2023年開跑活動，由臺南師生參與創作及演唱，別具意義。

活動表演由創意藝陣開場，宅港國小「婆姐歡喜來鬧熱」以及麻豆國小「藝陣廟前賀新年」翻轉傳統藝術新玩法，帶動活動氣氛，接續由安佃國小「花開蝶舞迎春光」及紅瓦厝國小「茉莉芬芳彩蝶飛」舞蹈表演，最後由億載國小「億展長才，管弦飛揚」、東區復興國小「文藝復興 悠揚樂音」及文元國小「三折畫&鬥牛士之歌」讓市民聆賞餘音繞樑之美。

麻豆國小「藝陣廟前賀新年」翻轉傳統藝術新玩法的精彩表演。(照片/臺南市教育局提供)

教育局表示，現場創意裝置藝術，由立人國小三至五年級師生創作「『魚』眾不同」、「海洋的眼淚」、「希望小花」，作品融入環保議題，富含寓意值得品味。另外設計「跟著朵朵闖通關」靜態攤位活動，提供限定精美好禮吸引民眾挑戰。另為紀錄學校師生參與歷程點滴，每年製作成果影片並置於兒藝節粉絲專頁，吸引許多市民朋友瀏覽，一起為臺南囝仔加油按讚！