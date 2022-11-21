2022第三屆醫學設計國際研討會於11月19、20兩日在東海大學茂榜廳舉行，本屆研討會延續東海高齡健康與運動科學學程每年舉辦的運動醫療科技產業論壇，擴大與台灣醫學設計學會、長庚大學及台北醫學大學附設醫院合作，邀請來自土耳其、馬來西亞、以色列和台灣的產學界專家齊聚，跨國交流醫學設計領域的創新思考。

東海大學高齡健康與運動科學學士學位學程為整合高齡照護、健康科學和智慧醫療照護，並交流市場需求和產業新知，每年均辦理運動醫療科技產業論壇。今年攜手台灣醫學設計學會、長庚大學及台北醫學大學附設醫院，以「智慧健康促進」為主題，擴大合作辦理「2022第三屆醫學設計國際研討會」，邀請土耳其工業設計師協會理事長Mr. Eray Sertac Ersayin分享智慧健康促進領域、馬來西亞蒙納許大學管理學院長Teh Pei Lee分享數位健康領域，以及以色列智能機器人合作委員會主席Mr. Yosi Lahad主講互動陪伴和促進心理健康等專題。

台灣產業界代表則由任彩國際執行長歐陽昆、輔康醫療設備董事長葉晉毓、點睛科技總經理林翠娥、成境科技執行長石千泓等，針對新創醫療輔具、智慧化運動復健、科學化治療設備、遠距復健等多元議題進行演講。包括東海大學副校長張嘉修、育成中心主任羅際鋐、健運學程主任吳旻寰、工工系主任翁紹仁、台灣醫學設計學會理事長曾俊儒、長庚大學智慧醫療創新學程主任蔡采璇等皆出席參與。

東海大學副校長張嘉修表示，醫學設計對於人類健康與未來人口老化的問題，具有非常大的貢獻，目前將人工智慧AIoT用於醫學領域也非常興盛。東海近年推動AI和跨域課程，關注AI智慧的多元面向，透過本次論壇了解更多醫療、運動產業的新科技，並進行新知學習和經驗交流，並能運用到課程規劃上。

東海近年推動AI和跨域課程，關注AI智慧的多元面向，透過本次論壇了解更多醫療、運動產業的新科技，並進行新知學習和經驗交流，並能運用到課程規劃上。(照片/東海大學提供)

針對2034年台灣人口將有二分之一是50歲以上的族群將衝擊醫療體系和改變現有產業結構的問題，東海健運學程主任吳旻寰指出，為因應健康產業將由治療轉變為預防醫學，因此成立健運學程，且每年在中部辦理集合醫療、運動科技、照顧服務與資訊應用等四大面向的國際研討會。除了培育高齡照護人才，更串接與整合資源，目標為打造東海大學成為中部智慧健康照護的領頭羊。

本次另規劃八場次的平行發表會議，主題涵蓋醫療物聯網、人工智慧和健康照護應用、健康促進數位介入、智慧醫療產品及服務等，透過跨領域專家和學生發表創新研究發現，尋求更多醫療設計面向的解決方法。