航行全球的台灣船隊，需要大量的專業航海人才投入產業，國立高雄科技大學身為國內少數可全面性培養海事人才的高等教育學府，一直是國內航商的重點合作學校。陽明海運先前宣布捐贈高科大一套Wärtsilä生產的最新型操船模擬設備，高科大今(21)日在旗津校區舉行受贈、啟用儀式，特地將操船模擬設備裝置的教室命名為「陽明學苑」，未來不僅可嘉惠正規教育的訓練，也有助於海事人員訓練的進行。

高科大校長楊慶煜代表受贈，特別感謝陽明海運董事長鄭貞茂在2020年參訪高科大時，允諾充實教育單位的訓練設備，並在今(2022)年實現了這一場捐贈。「全功能操船模擬機組」是世界著名廠商Wärtsilä所生產的最新型航海模擬機，可模擬貨櫃船、超級油輪、散裝船等各類船舶在各種天候下的航行，提供了全球重要水域及港口靠泊的動態訓練，對學生及船員訓練而言，是非常重要的理論實踐場域，結合課堂理論與實境模擬操作，提升學習成效。

楊慶煜特別提到，學校單位往往無法追上企業現場採用最新設備的速度，因此陽明海運捐贈最新的操船模擬設備，對高科大提供的專業訓練課程，是非常珍貴的資源，特別是高科大是南部船員訓練的重鎮，更能發揮加乘的效益。

高科大楊慶煜校長說，學校單位的訓練設備往往趕不上企業現場的設備更新速度，如今陽明學苑將可以在船員訓練上幫助高科大提升訓練設備，大幅度彌平學用落差。(照片/國立高雄科技大學提供)

陽明海運捐贈代表技術長鄭正雄表示，根據陽明海運內部統計，中高階幹部組成中，高科大畢業校友是一股重要的來源，因此公司非常重視此次的捐贈。加上高科大為了整體提升學生素質，除了積極充實教師、訓練設備外，也全力協助學生精進外文能力，更快速銜接未來職場要面對的國際化環境，他相信陽明所捐贈的操船模擬設備，不僅是陽明海運、高科大的雙贏，更是包含了高科大學生在內的三贏。

陽明海運在今(21)日捐贈高科大一套由Wärtsilä生產的最新型操船模擬設備，提升訓練設備優化訓練成效，高科大特地安排航技系學生向捐贈企業致敬。(照片/國立高雄科技大學提供)

高科大陽明學苑的新型操船模擬設備啟用後，可望優化高科大現有老舊設備的訓練成效，進一步彌平學用落差的問題。高科大除了提供國內商船、漁船的船員訓練，也配合國家綠電政策開班辦理離岸風電相關訓練課程及考照授證業務，高科大海事人員訓練處處長鄒明城說，這一套新型操船模擬設備的加入，對相關教學訓練的助益很大，可提升船員及學生的專業能力，對接產業實際的人才需求。