年度傳播界盛會「台灣廣告節」邁入第十七屆，今年再度與「DigiAsia數位亞洲大會」結合盛大舉行。今年有機會邀請來自國際嘉賓與會，並將國內外的數位、科技、廣告、公關、媒體、學術界等產業菁英匯聚一堂。並於活動中頒發「廣告名人堂」、「傑出廣告人暨卓越貢獻獎」、「資深廣告人」獎項，鼓勵多位來自於廣告、公關、媒體、數位與創意等傑出的台灣行銷傳播工作者。

第十七屆「台灣廣告節」日前於花博公園流行館登場，主任委員黃燕玲表示：「台灣廣告節長期以來感謝七大公協會 （TAAA / IAA / KAAA / MAA / 4A / DMA / TIPRA）及業界的持續推動，成為台灣最專業、最具規模的年度傳播界盛會，廣告節不只凝聚了行銷傳播人的情感，也展現了大家對未来的憧憬與盼望。」

文化大學廣告系榮譽系主任羅文坤進入第十七屆「廣告名人堂」。(照片/廣告節提供)

今年廣告節以「傳播系所學生表演」與「頒獎儀式」穿插的方式進行，學生表演有針對全台各大廣告系所的RAP創作，讓活動一開場就熱力爆棚，還有創意舞蹈表演以及互動方式的畢展宣傳，皆展現出未來廣告人才的創意與青春活力，氣氛感染了全場與會來賓。頒獎部分，按往年慣例頒發「傑出廣告人」、「資深廣告人」和「創意戰鬥營競賽」等獎項，其中台灣廣告界的榮譽殿堂，今年由文化大學廣告學系羅文坤榮譽系主任進入「廣告名人堂」，肯定其在傳播行銷界的貢獻。獻獎人同時是台北市廣告公會的理事長盧炳勳則在致詞時表示：「相當感謝羅主任一直替廣告後進們創造機會，系統性的結合實務與理論，將豐富的實戰經驗分享給學生，讓廣告界有用不完的創意與熱情，非常感謝羅主任的付出。」

第十七屆台灣廣告節主任委員黃燕玲。(照片/廣告節提供)

台灣廣告節最值得一提的還有重視結合產學，協助學生掌握產業趨勢，一同為促進廣告傳播產業團結、傳承而努力。今年廣告節舉辦的「創意戰鬥營」，更掌握時事以「Action！SDGs」為策略發想主題，從環境保護、減碳、社會關懷、到社會貢獻等主題出發，希望以永續發展為目標去思考如將行銷傳播的力量運用在其中。今年共有78件優秀作品角逐出國競賽的機會，最終第一名由輔仁大學廣告傳播學系「Pikayu」隊的凌瑩珈、陳瑜婷同學獲得，將代表台灣參加韓國釜山「MAD STARS-YOUNG STARS」競賽；專業組則由來自Wunderman Thompson 的張絜柔、詹緯昇獲得第一名的殊榮，獲金獎的隊伍也直接進行現場簡報，向大家展現他們的創意想法，今年創意戰鬥營還特別增設了「個人MVP」獎項，鼓勵廣告人才大膽發揮創意、勇敢挑戰自我。創意戰鬥營一直以來希望大家從戰鬥營中產學交流，教學相長，並鼓勵廣告人發揮無限創意，給予參與國際競賽的機會，藉以培植台灣廣告人的國際競爭力，讓世界看見台灣！