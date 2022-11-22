「2022第十三屆IIIC國際創新發明競賽」頒獎典禮日前在台北福華大飯店盛大舉行，本賽事舉辦至今從學界，拓展至企業界與國際，已經成為全球創新發明的最高榮譽與年度盛會。而嘉南藥理大學資訊管理系張峻彬老師及其學生尹信琇、歐峻瑜、鍾虹雯、王佳文與張紘瑋以「智慧植栽輔助系統」及「基於藍牙定位的照護機構異常預警、回報與處理流程控管系統」榮獲1金1銅獎。

今年共有來自台灣、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、摩洛哥等國各行各業優秀的傑出發明家參賽，總參賽件數超過400件，競爭可說是相當激烈。

獲得金牌的鍾虹雯團隊。(照片/嘉南藥理大學提供)

首次參賽便獲得金牌的鍾虹雯團隊表示，有鑑於現代人工作之餘為紓解生活上壓力種植花草，但又因為過於忙碌而疏於照顧，於是有了將植物栽種智慧化的構想，在與歐峻瑜、尹信琇討論後便著手進行相關研究，「智慧植栽輔助系統」作品就因而產生。智慧植栽輔助系統讓栽種者輕鬆以APP進行控管，能自動澆灌、自動光照，還能結合攝像頭方便使用者遠端了解植栽的生長狀況，完全是懶人栽種法的福音。

智慧植栽輔助系統讓栽種者輕鬆以APP進行控管，能自動澆灌、自動光照，還能結合攝像頭方便使用者遠端了解植栽的生長狀況，完全是懶人栽種法的福音。(照片/嘉南藥理大學提供)

嘉南藥理大學多年來積極推動創新創意教學，將課程導入競賽議題，引導學生從生活中發掘問題並提出創新點子解決問題，鼓勵學生多參與國內外各項發明比賽，同時增加學生的國際視野、提升未來就業的競爭力，相信有了這次國際發明展獲獎的肯定，必能激發同學在創意發明上投注更多的心力，朝創業之路邁進。