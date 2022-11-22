私立大同高中今年適逢創校80週年，於校慶典禮前學校規劃了一系列的活動，包括「大同80 登高踏實—七星山主峰登頂活動」、「熱情大同—挽袖捐血活動」、「80愛鄰—社區清掃活動」、「80週年校慶美展」、「校慶音樂會」、「校友回娘家」…等。

11月18日為大同高中80週年系列的第二場活動「大同80熱情大同—挽袖捐血活動」。在冬陽溫暖加持下，由孔令明校長及家長會張憶佳會長帶領親師生共44人熱情參加台北捐血中心舉辦的「挽袖捐血活動」，這是一種具有意義的活動，讓學生體驗手心向下捐出熱血與陌生人串聯的生命流動。年輕學子平時極少有機會服務他人或是因怕血、怕痛等原因不敢捐血。這次在學校舉辦的捐血活動中，許多學生能克服心中的恐懼，挽袖捐出自己寶貴的血液，感受到付出的喜悅，為年輕的歲月增添一抹色彩，也與本次活動主題「大同80 熱情大同」珠璧交輝。

這次在學校舉辦的捐血活動中，許多學生能克服心中的恐懼，挽袖捐出自己寶貴的血液，感受到付出的喜悅，為年輕的歲月增添一抹色彩。(照片/私立大同高中提供)

在這次熱情捐血的活動中，能積極參與並且勇敢挽袖「捐血送出愛，幸福迎進來。」透過血液讓需要的人也能重獲健康、得到幸福的滋味。活動在校長及家長會長帶領下，圓滿結束。也歡迎各界先進好友在12月3日蒞臨本校參加80週年校慶。