臺北市立中正高中於111年11月20日假日午後，在學校游泳池進行一場讓全場來賓刮目相看與讚詠生命堅韌的水上芭蕾舞表演活動。中正高中藝術資賦優異學生協助身心障礙國中、國小生開發身體潛能，在水裡展現另類絕美的肢體表演。

中正高中透過台灣俄羅斯僑民協會(Russian Club In Taiwan)居中牽線，和社團法人中華民國水上芭蕾舞協會合作，由舊蘇聯時期水上芭蕾代表隊員，同時也是國內長期致力推廣本項運動的茱莉亞(Julia Starchenko)老師親自指導，讓中正高中舞蹈班師生有機會體驗、接觸俄羅斯文化、古典芭蕾、水上芭蕾，豐富學生舞蹈創作的視野、創意以及跨國文化元素。而這次的國際合作，不僅僅只是表演經驗交流或者肢體動作交流，還有一個富饒意義的公開演出。中正高中舞蹈資賦優異學生要與一群長期受輔導的唐氏症、自閉症、智能障礙等學童，一起在游泳池的水下舞台建立一種全新的實務演出。

中正高中舞蹈資賦優異學生要與一群長期受輔導的唐氏症、自閉症、智能障礙等學童，一起在游泳池的水下舞台建立一種全新的實務演出。(照片/中正高中提供)

中正高中校長江惠真表示，這是一場不絕美的肢體表演，但卻是超絕美的共容發展演出。25位身心障礙孩子和6位自願報名訓練、公開聯演舞蹈班學生，用水上芭蕾之美和演出者肢體語言取代過多的真實語言，此時此刻他們享受來賓和觀眾的熱烈掌聲、水中的自由自在，焦躁的情緒被安撫、身體的不足被撫慰。

這場令人驚豔的展演，除了滿滿的學生家長陪同之外，莫斯科臺北經濟文化協調委員會駐臺北代表處、教育部國際及兩岸教育司、臺北市政府、教育局特殊教育科都有派員出席，甚至有國際媒體蒞臨報導、關心此類議題的外國朋友多人出席，讓擔任司儀工作的三位中正高中普通班學生非常雀躍，開心自己用雙語為臺灣外交奉獻力量。