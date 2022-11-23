夢想淘心室週三【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到第46屆國際技能競賽商務軟體設計類摘銅的國家代表隊，以技優保送進入台科大資訊工程系就讀的郭東岳，這位年僅20歲的商務類程式設計國手為何是曉曉眼中的大大呢？爸爸媽媽皆是軟體工程師，郭東岳透露自己小時候就跟其他孩童非常不同，多數人小時候都是聽著勵志的床邊故事入睡，自己睡前聽的讀本卻是跟著爸爸一同解讀程式設計、系統設計類的專業語言，是基因與環境造就他走上工程師之路。

東東說：成為國手的路程是非常艱辛，時常遇到結果與理想有所差距的情況，在競賽時除了有時間限制外，題目也是很簡短，所以選手們需要自己深入理解題目意思並加以延伸，若出現卡卡的狀態，其實在比賽當下是很難完成任務的，在比賽現場曾看見選手因為卡住而呈現半棄賽狀態。郭東岳認為擔任國家代表隊參與世界比賽，一切都是要靠經驗，常練習就會熟能生巧，就算遇到難題也能保持冷靜心態、迎刃而解。

在新加坡長大的郭東岳也在節目中分享自己從新加坡回到台灣那段日子，剛回國時語言轉換不太能適應，對當時的自己來說，中文是有一定困難度的科目，讓他一度因為成績而沮喪，如果通過一般升學考試每科都要兼顧的升學方式，是無法成就今日的他。幸好現在有技優保送的管道，讓自己的技能有更好的發展平台與機會。想知道一位通過技優保送管道的國手與他的工程師生涯有甚麼趣事呢?聽眾別錯過今天下午五點播出的【曉宇宙~曉曉問大大】。

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