為擴大學生生活圈並提供學生更優質上學方式，中國文化大學繼首創學生溫泉旅宿之後，再祭出便利師生第二彈，將自12月1日起加開北投線專車，提供每天至少60班，方便師生利用捷運北投站與新北投站通勤，並且提供優惠價格，平均一趟僅需不到18元。

文化大學校長王子奇上任後，積極推動在北投打造文化大學第二生活圈的相關計畫，日前與坐落於新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作、，將自下學期起以低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住，讓大學生住宿同時享受飯店式管理服務及泡湯不再是夢想。今明兩天，學校及熱海飯店也開放樣品房，讓有意入住的同學參觀，吸引數十名同學前往。

文化大學校長王子奇積極推動在北投打造文化大學第二生活圈的相關計畫，日前與坐落於新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作，將自下學期起以低於飯店行情的價格提供學生入住。今明兩天，熱海飯店也開放樣品房，讓有意入住的同學參觀，吸引數十名同學前往。(照片/文化大學提供)

學生住宿北投溫泉區，也帶來利用公共運輸通勤的需求；另一方面，居住在大台北地區的師生若利用捷運北投、新北投站作為通勤接駁節點，將可避開尖峰時段仰德大道塞車，單趟大約只需要20多分鐘；便利的公共運輸，也可望減少師生騎車通勤人數、降低交通意外發生機率。為此，文大化學表示，將自12月1日起增開北投線專車，在前兩周試營運階段，提供師生免費搭乘。

依據規畫，文化大學未來將於每日對開30班中型巴士專車，往來於文化大學、惇敘工商、捷運新北投站及北投站之間；下學期學生入住熱海飯店之後，也會增加停靠熱海飯店，或是增開熱海飯店直達學校專車。早班車將於上午7：20分自北投站開出；最後一班則於晚間6：40分從文化大學開出。

文化大學表示，有意願想要搭乘北投線專車的師生，可以至出納組購買專車票卡，平均一趟僅需不到18元，不到目前校園共乘計程車價的三分之一。

另基於與文化大學校友共榮互利，以及推動企業社會責任等原則，文化大學也希望校友企業能參與這項便利師生的計畫，以刊登車體廣告方式回饋給母校師生，共同致力文化大學永續發展。