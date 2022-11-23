為擴大學生生活圈並提供學生更優質上學方式，中國文化大學繼首創學生溫泉旅宿之後，再祭出便利師生第二彈，將自12月1日起加開北投線專車，提供每天至少60班，方便師生利用捷運北投站與新北投站通勤，並且提供優惠價格，平均一趟僅需不到18元。
文化大學校長王子奇上任後，積極推動在北投打造文化大學第二生活圈的相關計畫，日前與坐落於新北投捷運站附近的熱海溫泉大飯店合作、，將自下學期起以低於飯店行情的價格，提供250床位讓學生入住，讓大學生住宿同時享受飯店式管理服務及泡湯不再是夢想。今明兩天，學校及熱海飯店也開放樣品房，讓有意入住的同學參觀，吸引數十名同學前往。
學生住宿北投溫泉區，也帶來利用公共運輸通勤的需求；另一方面，居住在大台北地區的師生若利用捷運北投、新北投站作為通勤接駁節點，將可避開尖峰時段仰德大道塞車，單趟大約只需要20多分鐘；便利的公共運輸，也可望減少師生騎車通勤人數、降低交通意外發生機率。為此，文大化學表示，將自12月1日起增開北投線專車，在前兩周試營運階段，提供師生免費搭乘。
依據規畫，文化大學未來將於每日對開30班中型巴士專車，往來於文化大學、惇敘工商、捷運新北投站及北投站之間；下學期學生入住熱海飯店之後，也會增加停靠熱海飯店，或是增開熱海飯店直達學校專車。早班車將於上午7：20分自北投站開出；最後一班則於晚間6：40分從文化大學開出。
文化大學表示，有意願想要搭乘北投線專車的師生，可以至出納組購買專車票卡，平均一趟僅需不到18元，不到目前校園共乘計程車價的三分之一。
另基於與文化大學校友共榮互利，以及推動企業社會責任等原則，文化大學也希望校友企業能參與這項便利師生的計畫，以刊登車體廣告方式回饋給母校師生，共同致力文化大學永續發展。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。