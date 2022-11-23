新北市防制學生藥物濫用諮詢服務團整合中央與地方資源，結合公部門、學校團隊、志工、家長、醫療、社會福利等機構力量，型塑溫馨陪伴的支持系統，自102年成立迄今十年，服務有藥物議題的個案及家庭，讓孩子脫離複雜的社會環境及人際關係，回歸校園，健康成長。

服務於三重高中、投入春暉輔導工作逾10年的主任教官陳孝盈表示，藥物濫用個案如果沒有接受輔導，問題無法真正解決。因此陪伴孩子便是每天的日常，不管時間多晚，都會設法與個案保持聯繫。也分享學生阿智(化名)的故事，阿智加入幫派、沾染並吸食毒品，也未到校上課，而他的父、母親長期受毒品及酒精影響，無力照顧孩子。學校積極成立春暉小組，結合教育局資源，想方設法拉回孩子。

三重高中主任教官陳孝盈，每天陪伴孩子，便是他的日常。(照片/新北市教育局提供)

此時，陳主任教官透過多元管道與阿智的校外友人交涉，即使多次身陷險境，仍竭盡所能協助孩子穩定就學。阿智在畢業前夕，靦腆地拿了一束花及卡片，寫著「教官，感謝您替我解決很多麻煩，我決定回頭了！一張白紙被滴上黑點，您不是只看黑點，而是看到了更多的白。」頓時，主任教官感覺所有的付出都是值得的，孩子的蛻變，是工作的最大動力。

與服務團長期合作的社工師吳佩炫運用諮商輔導，協助個案修復親子關係，回想小灰走過危機，吳社工師說，小灰(化名)父親涉毒入獄後，父母離異、母親離家。後他結交不良友伴，接觸了毒品，也從學校中輟。在教育局的資源介入下，社工師開始諮商工作，起先並不順利，曾在雨中等待個案3小時，只為和他講上一句話，在鍥而不捨的努力下，小灰終於打開心防，吐露母親的離開，讓自己感受到被遺棄，心裡總是害怕又孤單。

新北諮詢服務團帶領孩子，挑戰新北第一高峰─塔曼山(資料照)。(照片/新北市教育局提供)

後續社工師調整諮商模式，讓小灰與母親多些互動，多聆聽彼此的想法。更陪同他到監獄探望父親、表達內心感受，彌補親子間的遺憾。關係的修補，漸漸地讓個案走回校園、遠離毒品。原來，陪伴與等待是用時間堆疊出來的，只要用心，孩子肯定能感受到我們的愛。

教育局長張明文表示，教育的價值就是守護孩子，在良好且接納的互動關係中，讓學生感受到關心及陪伴，並了解使用毒品對身心的傷害。新北市防制學生藥物濫用諮詢服務團將持續努力，規劃各種動靜態課程，安排心理師、社工師協助孩子，期盼透過多元管道，協助迷途中的孩子，回歸正軌。