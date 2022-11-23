「2022國立中正大學全國大專院校創新創業競賽」成績揭曉，龍華科技大學資訊網路工程系研究生蔡子晨、林晟楷、王文龍、黃雅各、李冠霖與沈育愷六位同學，由系上王昱晟老師指導創立「Gaiabit毛焦點」工作室，從150多組參賽隊伍的競爭激烈中，於決賽中脫穎而出榮獲第三名，獲頒兩萬元獎金，表現值得肯定。

本項競賽由嘉義縣、市政府與國立中正大學創新創業基地、管理學院與企管系暨研究所共同舉辦，透過嘉義縣市政府出題針對無人機、農業、環保、長照、氣候等主要議題，讓全國大專院校的同學們來發揮創意，並且針對創業企劃的可行性、創新創意、內容結構完整性、社會影響力來進行篩選進入決賽的12組團隊。

2022中正大學全國大專院校創新創業競賽，龍華科大學生團隊參進行簡報並回答評審提問。（照片／龍華科大提供）

龍華科大資網系參賽團隊「Gaiabit毛焦點」工作室，在決賽提案簡報與國立臺灣大學、成功大學、中正大學、陽明交通大學、台北科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學等校共同競爭，提案主要訴求在解決嘉義縣市內流浪犬貓造成環境髒亂與交通意外等問題，同時也能幫助想養寵物但卻因空間、過敏等困擾而無法飼養的目標對象，並且希望透過提升認養率，減輕嘉義縣市動物收容所的收容與經濟壓力。

團隊成員蔡子晨指出，相較於其他解決流浪犬貓議題所提出的方案，大多是利用文章與呼籲治標不治本的方式，讓民眾建立以認養代替購買的觀念，但「Gaiabit毛焦點」工作室則是提供利用AIoT智慧聯網的方式，讓飼主們能夠透過「遠端認養」服務，來幫助嘉義縣市收容所裡尚未被認養的流浪犬貓，進一步提升認養率，從根本來幫助動物收容所解決實際問題。

嘉義縣市政府官員、決賽評審與競賽團隊全體合影。（照片／龍華科大提供）

指導老師資網系王昱晟助理教授表示，團隊都是工程相關背景的學生，因此除運用本身資訊專業技術，也於課外時間持續學習企劃、行銷與策展等相關專業技能，進行跨領域整合。而除了團隊不斷持續跨領域學習精進外，更要歸功於系上針對學生在電腦資訊工程與網路技術發展的專業教學，著重系統整合，並不時辦理業界師資協同授課，傳授實務經驗，並於近年加入智慧物聯網應用學程，讓「Gaiabit毛焦點」工作室團隊學生擁有良好的物聯網相關多元技術，進一步擁有創新與跨領域整合能力，也才有能力解決本次競賽主辦單位的出題考驗，並獲得獎項與獎金肯定。