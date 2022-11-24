｢2022第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」徵件報名至11/28日。每年都會舉辦的主持人新秀會賽事，希望透過競賽增進海峽兩岸青年保持良好的交流與互動，並為喜愛主持產業的青年朋友搭建一個築夢平台。本次競賽中前十名參賽者能得到台灣賽區主持人大賽證書，台灣賽區前三名更加碼1萬元獎金及兩岸總決賽資格，與大陸20多個省份選拔出來的選手同場競技。

本次活動預計海選出20位優秀主持新秀進入12月4日台灣區菁英賽。歷屆優秀選手，經由本賽事展現自我魅力發光發熱後，目前在業界皆有不錯的表現舞台以及工作機會，台灣承辦單位中華兩岸文經協會鼓勵青年學子多多參與，期望同學挑戰自己，勇敢踏出舒適圈。

競賽報名時間訂於11/28日截止，參賽者只需要填寫線上的報名表單，並繳交一支100~120秒的自我介紹影片即報名成功。即知即行馬上行動，一次報名或許將改變你的人生。

報名表:

https://forms.gle/qGsftpVGVoeBr1Rp9