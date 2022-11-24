健行科技大學財務金融系為配合教育部108課綱「財金素養」的目標，日前舉辦2022全國高中職投資競賽，廣邀全國各高中職生參與，並於23日舉辦頒獎典禮，共有八位高中職同學獲獎，其中第一名同學可獲得一萬元獎金。健行科大表示，希望藉由鼓勵年輕學子參加模擬競賽，體驗股票操作方式，具體化投資理財教育，讓高中職生從日常生活中培養金融素養，養成及早學習理財規劃的能力。

這次活動共有119所高中職學校，2,396位同學報名參賽，競賽期間歷經美股升息、烏俄戰爭及全球性的通貨膨脹等經濟問題，增添本次投資競賽操作的難度。第一名獲獎同學是來自松山家商資處科學生陳建達，他表示很感謝健行科技大學舉辦這次投資競賽，自己在比賽前沒有任何的投資經驗，甚至連股市是怎麼運作的都不太知道，但後來經過老師的指導以及自己摸索學習，才開始對股市有基礎的概念跟學習到一些投資的技巧。

松山家商資處科學生陳建達榮獲第一名。(照片/健行科技大學提供)

松山家商實習處組長錢旭華表示，108新課綱強調財經素養的提升，感謝健行科技大學舉辦這次競賽，讓高中職可以將金融教育與實務做整合，透過模擬平台讓同學有實務操作的機會，藉此啟發學生學習動機與正確投資理財觀念。

頒獎典禮特別邀請元富證券公共事務部協理許恬忻和華南永昌證券內壢分公司經理張上彥來頒獎。許恬忻一方面肯定舉辦投資競賽的積極意義，也期勉高中職同學能透過競賽活動更瞭解證券投資，做為選讀財金相關科系的參考，未來能學習更專業的金融知識和技能，強化金融就業競爭力。張上彥除了分享自身的投資實務經驗之外，更表示願意和健行科大財金系進一步合作，提供金融證券實習機會，讓同學能更近距離的接觸證券業。在畢業後能順利取得穩定的金融工作，達到人生翻轉、向上起飛的目的。

元富證券公共事務部協理許恬忻致詞。(照片/健行科技大學提供)

健行科大財金系主任吳佩珊表示，財金系向來就非常重視金融人才的培育，除了設有「投資理財」組之外，更設有「智慧理財跨領域」契合式學分學程，積極鼓勵同學在大四時到證券機構實習。同學在實習期間，只要能符合實習單位的要求就能領有月薪，享有勞健保和年終獎金等福利，實習期間若表現優異，畢業後更能直接被錄用為正式員工，達成「畢業即就業」無縫接軌的目標。