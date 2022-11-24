這次2022年「第27屆聯合國氣候變遷大會」(COP27)國際盛會推動蔬食環保救地球全球民眾對於地球暖化危機重視，南華大學獲得殊榮，也讓大家看見台灣、南華大學積極推動精進環境永續發展目標！

日前受邀出席在埃及登場的2022年「第27屆聯合國氣候變遷大會」(COP27)國際盛會中，台灣以農種電的綠電在大會被國際提出質疑等等？在台灣高碳排傳統產業以買農電為碳中和淨零碳排標準為策略方案選項？尤其在傳統高碳排製造業中，揭露碳足跡，與碳盤查，尋找碳中和對策，是否仍然還是繼續碳污染？

環球國際文創股份有限公司規劃全力推動台灣ESG未來城、E化生活創意文化園區從規劃設計啓動開始即使全面淨零碳排標準的新概念規劃設計建構未來城創新文化科技的無煙囪產業經濟發展邁向國際競爭力的環境永續引領高端綠建築與綠能源、綠電企業共同合作共創未來！

環球國際文創公司董事長簡廷在呼籲ESG淨零碳排、預防勝於治療的ESG未來城、E化生活智慧之都創意文化園區，由環球國際文創公司規劃設計引领高端綠能發展無煙囪產業經濟的重要性，並促進傳統經濟加速轉型綠企業提升競爭力！

環球國際文創公司創辦人力推首歌創台灣ESG未來城 的E化生活 創意文化園區是以全球淨零碳排限時中，加速實現淨零的實驗埸域園區、未來城、將全新規劃資源循環永續發展、跨產業綠資源再生使陽光、空氣、水、電資源生態循環系統，創造環境資源永續的E化生活創意文化科技園區的規劃開發案，尋覓適當場域推

動無煙囪產業、文創科博數位經濟旅遊觀光資源發展。

ESG未來城以創意文化產業經濟發展，加速邁向2050淨零碳排的未來城實驗埸域，量能、動能綠色能源技術將帶來無限巨大商機，創意文化科技園區、創造未來城、元宇宙數位科技、智慧之都，創造未來E化生活實踐體驗優質老幼青創銀青共生文創藝術教學場域，達到樂活康養生態的硒量養生健康情境藝術教育園區、樂活創新生活以食養康健樂活行孝模範家園。

新創末來城元宇宙、青創網紅基地，區塊鏈網路數位應用程式設計人才孕育、創新、創業孵化基地及資源交流展演中心，將核心人才加速育成創業與國際展銷媒介合作。環球未來城創意文化科技商業E化園區，國際交流商貿全球聯委商貿中心。並設K12創新文化幼樂園，雙語教育、苗莆育才智育學校，達到未來城的環境、社會、人才、能源、永續循環生生不息的生態鏈。