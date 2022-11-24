為讓社會大眾深入體會原住民族樂舞精神與內涵，呈現宜花區各校辦理原住民族實驗教育之成果，教育部國民及學前教育署106年起委請國立東華大學「原住民族課程發展協作中心宜花區中心」，借重大學端的資源，就近輔導宜花地區學校辦理原民實驗教育，發展適合在地脈絡的原民課程。25日於該校原住民族學院舉辦「pzyugi ta 一起舞動！111年宜花地區原住民族實驗教育成果分享」，彰顯原住民實驗教育特色。

國教署說明，「pzyugi ta」在泰雅族語中是「一起舞動」之意，本次成果分享以「樂舞」為主軸，呈現各校教學實作成果及分享辦理實驗教育的艱辛歷程與經驗，並設計闖關活動，由五所國小的師生擔任五個不同主題的關主，讓與會者深入體會原住民族樂舞精神與內涵。

現場同時邀請實驗教育教師分享課程實作經驗，讓與會者透過樂舞課程看見原民實驗教育發展歷程，另也安排接受實驗教育中小學學生進行展演。像是宜蘭縣南山國小由傳統舞蹈隊舞蹈展現泰雅傳統服飾之美及樂舞展現的生命力。花蓮縣永豐國小則演出Cilamitay （阿美族語：大樹根之意）部落女鬼瀑布傳說戲劇及樂舞，讓參與者見證學生的活力與自信。

宜蘭縣南山國小辦理學校型態原住民族實驗教育llaqiPyanan實施暨傳統家屋揭牌儀式。(照片/教育部提供)

國教署表示，期盼本次分享會能促成第一線教育工作者之學習交流，並促成社會大眾對原住民族實驗教育的了解，推廣原住民族的知識內涵，彰顯原住民族實驗教育的獨有特色。