教育部為鼓勵全國各級學校發展自有校園生命教育特色文化及表彰各校推動生命教育有功人員，於24日在南華大學舉辦「111年教育部生命教育特色學校、績優人員及微電影競賽頒獎典禮」，教育部常務次長林騰蛟、教育部學特司副司長黃蘭琇、學生輔導科長楊奕愔及專業助理何依娜、洪麗芬皆撥冗出席盛會。

今年頒獎典禮首度結合「生命教育關懷與推廣微電影競賽」，除了表揚1位優秀行政人員、10位績優人員及7所特色學校，包括大專校院1所、高級中等學校1所、國中2所及國小3所。本屆微電影競賽共有58件參賽、39件進入審查，16部入圍影片角逐金、銀、銅牌、2項佳作及評審特別獎等6個獎項，由福智高中以「稻可道，非常稻」之作品獲得金牌獎。

福智高中以「稻可道，非常稻」之作品獲得金牌獎。(照片/南華大學提供)

教育部常務次長林騰蛟表示，今年教育部首次將兩項生命教育重要的頒獎典禮(特色學校與績優人員表揚、微電影競賽頒獎)合併辦理，除了看見生命教育特色學校與績優人員長期在教育現場的用心與堅持，而微電影團隊們更從拍攝創意中，展現對生命教育的見解與期待。教育除了教導知識，更要讓孩子學習並瞭解生命的價值，提供不同特質的學子能夠展現自我特色的舞臺，每位教師與行政人員都是孩子教育過程中最重要的陪伴者，教育部也會持續成為大家最溫暖且堅強的後盾，共同為教育的未來攜手前行。

教育部常務次長林騰蛟表示，教育除了教導知識，更要讓孩子學習並瞭解生命的價值，提供不同特質的學子能夠展現自我特色的舞臺。(照片/南華大學提供)

教育部生命教育中心主任兼南華大學校長林聰明指出，近年來受到新冠疫情影響，使大家改變了許多學習及互動模式，也更突顯推動生命教育的重要性。林聰明提到，南華大學長期深耕生命教育，以系統化推動生命教育課程，讓生命教育理念融入校園教學與輔導活動中。為擴大推廣生命教育，更特別規劃設置「臺灣生命教育意象館」，此展館自今年3月18日揭牌啟用後，接獲各界蒞臨參觀體驗並獲得廣大迴響。因此，特別藉此機會安排參觀體驗「生命光輝」、「成長蛻變」、「正念靜坐」、「璀璨三好」、「自然療癒」及「死亡尊嚴」等六大主題區，並結合「禪香療癒沉浸式體驗」，讓大家透過從出生到往生的生命之旅，以及「香療癒」與「畫療癒」的體驗，促進身心靈的平衡，並能提升推廣生命教育的能量。

教育部生命教育中心主任兼南華大學校長林聰明指出提到，南華大學長期深耕生命教育，以系統化推動生命教育課程，讓生命教育理念融入校園教學與輔導活動中。(照片/南華大學提供)

今年生命教育微電影競賽作品題材相當多元，舉凡從食農教育到流浪動物、從個人自我認同到生命的意義、從心靈成長到生涯規劃，題材涵蓋範圍非常廣泛，也顯示出年輕人對於生命教育有更深入的認知與瞭解。作品的表現形式與手法也越來越豐富多元，有紀錄片、劇情、MV，甚至還有極為意識流的敘事，以及當下最流行的VLOG，有不少作品的完成度都極高，足見生命教育微電影競賽舉辦多年來已經開始發揮影響力，也吸引許多優秀的創作者的參與，一同關心生命教育的相關議題。

教育部學特司副司長黃蘭琇表示，在創作微電影的過程就是一種學習，大家以生命感動生命，進而創作出令人感動的故事，此次參賽團隊開放跨教育階段別合作，使得作品的成熟度更高。微電影評審委員洪馬克指出，微電影競賽作品的品質一年比一年進步，今年更有許多作品具備業界水準，而頒獎典禮的規模也越來越盛大，可見教育部跟教育部生命教育中心(南華大學)推動生命教育的努力與影響力。教育部生命教育中心(南華大學)在會後也邀請入圍的16個團隊建立社群，藉以互相交流影片創作的經驗與理念，期許能創作出更多感動的生命故事。

教育部每年皆會舉辦「生命教育特色學校、績優人員頒獎典禮」，近年也擴大舉辦微電影競賽，除了感謝及表揚長期致力於生命教育推動的各界人員與團體，也希望透過微電影的呈現方式促進年輕人對生命教育的重視，讓生命教育從校園扎根，培養學子尊重生命與關懷社會的精神，讓生命教育落實於生活中，促進社會祥和。「111年教育部生命教育特色學校、績優人員及微電影競賽」得獎名單，可至教育部學生事務及特殊教育司網站查詢https://depart.moe.edu.tw/ED2800/News.aspx?n=08EE305A766E66EC&sms=EF558BAFBF3AF6AA