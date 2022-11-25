中臺科技大學為響應永續發展目標（SDG）及108課綱，於24日深入臺中和苗栗分界的大安溪畔泰雅族德瑪汶部落廚房，帶領博屋瑪國小課後陪讀學童製作越南春捲，透過親手製作異國美食的經驗，提升原鄉學童多元視野，具體實踐12年國教議題之多元文化教育議題。

12年國民教育議題手冊臚列性別平等、多元文化、環境、海洋……等19項議題，每項議題除具時代性、跨域性、脈絡性等特質，議題教育內容亦涵蓋不同之專業知識與涵養，如何於課程發展及規劃中融入議題，成為教學現場教師們的重大挑戰。由於臺灣為多族群融合之移民社會，加上全球化發展趨勢文化交流與混雜之現象日益明顯，故透過多元文化教育教導學生尊重差異，考量不同文化觀點，不僅成為全球公民必備的基本素養，也是多元文化教育的核心價值。

中臺科大「原味再現、食力增進」USR Hub計畫除了推廣原住民特色飲食之外，也透過協助各級學校辦理融入多元文化議題之教育活動，藉此協助學生發展跨文化素養，有效回應12年國教議題教育。「原味再現、食力增進」USR Hub計畫主持人兼中臺科大食科系副教授呂哲維，為了增廣原住民部落學童的多元飲食視野與體驗，以及呼應國小學童的國語教科書內容，特別帶領該校廚藝增能社群的同學前往德瑪汶部落廚房，與博屋瑪國小的小朋友們一起動手製作越南春捲，讓這場原鄉部落製作異國美食的活動顯得格外有意義。

中臺科大透過協助各級學校辦理融入多元文化議題之教育活動，藉此協助學生發展跨文化素養，有效回應12年國教議題教育。(照片/中臺科技大學提供)

呂哲維表示，透過多元文化教育讓學生覺察與批判主流預設的價值及運作，並提供不同群體與文化發聲及平等參與社會各項活動之機會，從生活中省思個人獨特的文化認同，促進自我省思與行動實踐社會正義的能力，這是他推動USR Hub的初衷與終極目標，希望這顆種籽可以散落各地，培育具備跨文化素養的年輕學子，共同落實SDGs。

德瑪汶部落廚房學童課後陪讀社工穆佩玉表示，山上的孩子多元文化的體驗與刺激較少，這場活動顯然是讓課本中的一字一句活了起來，孩子從中體會到教科書上「在米紙上放進蝦子、米線和各種青菜，春捲一下子就包好了。」的文字，藉由活動讓孩子理解飲食的多樣性，也學習尊重多元的文化。

中臺科大配合教育部高等教育深耕計畫，規劃並通過5件USR Hub計畫，積極推動鏈結SDGs議題活動，引導在地社區落實SDGs，自108年執行以來備受好評。未來將持續以「永續創新、社會服務」之精神，盤點校內專業資源及對應之SDGs議題，辦理各項議題融入之社會責任實踐活動，善盡大學社會責任。