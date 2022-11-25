義守大學「傳播與設計學院」大眾傳播學系大四學生，來自香港的鄧兆然、馬來西亞的林鋑賢，以及臺灣的郭佳鑫等人組成跨國團隊，參加陸委會舉辦的第五屆「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽，他們以「我眼中的台灣」從150件影音作品脫穎而出，獲得貳獎與12萬元的獎金，同時，他們更是前三名得獎隊伍中，唯一以學生身分獲獎的團隊，實力備受肯定。

大傳系的林鋑賢(左)、鄧兆然(中)、郭佳鑫(右)，是前三名隊伍中唯一以學生身分獲獎團隊，實力備受肯定。(照片/義守大學提供)

「我眼中的台灣」，以團隊成員鄧兆然作為故事主角，他以「一台摩托車、一台相機」開啟尋找自我旅程，影片從一開始的黑白色調再漸漸轉換成彩色，訴說飄洋過海來臺求學的鄧兆然，在心境上的轉變與收穫。隻身在外生活的遊子，從旅途中所看到、聽到與感受到的臺灣，找到希望的曙光與前進的動力。鄧兆然表示，他從旅途中獲得太多的養分而成長，所以決定要用自己的視角記錄這片土地的美；他非常感謝學校的訓練與支援，讓他可以盡情的投入創作，拍出自己眼中的臺灣，感動所有人並獲獎。

「我眼中的台灣」以一台摩托車、一台相機開啟尋找自我旅程，也從中找到希望的曙光與前進的動力。(照片/義守大學提供)

來自馬來西亞的林鋑賢表示，自己也是以外國人的角度看臺灣，拍攝過程中，跟著鄧兆然一起感受臺灣的魅力，這樣的經驗非常難得，所以團隊相當珍惜參賽的機會，希望能將自己在臺的感受，利用鏡頭讓外界看到。負責攝影的臺灣代表郭佳鑫指出，團隊三位成員感情都很要好，彼此默契十足，也因為這份深厚的友誼，讓掌鏡的郭佳鑫更能瞭解兩位夥伴內心的感動，透過不同的運鏡，將最細膩的情感藉鏡頭呈現，成功的讓鏡頭說出好故事，對於團隊能獲獎，將會是他繼續拍片的動力。

來自香港的鄧兆然(中)，從旅行中獲得養分而成長，因此決定以自己的視角記錄臺灣之美。(照片/義守大學提供)

義守大學大傳系主任林崇能表示，學校就如幕後推手，提供完善的實務教學課程與場域設備，給予學生空間發揮創作效能，讓學生運用在校所學的技能與知識參與競賽累積經驗，此次能夠獲得第二名肯定，也證明了大傳系的學生在影片的拍攝和製作上，已有相當的水準與實力。