玄奘大學傳播學院於24日在校內聖印廳首次舉辦「超玄轉日-玄奘大學傳播學院師生成果發表會」，此次活動不但首次播映由台北市電影委員會獎助製作的三部學生作品，也將進行玄奘大學社會責任計畫特別放映《遠方的回憶》。玄奘大學校長簡紹琦表示，此次與影委會的合作非常難得，可見他們對玄大的肯定，也希望雙方能共同培植出未來的影視新星。

本次的「影視產學合作計畫」事實上從去年12月就開始啟動，歷經校內初選及影委會決選過程，共選拔出三件作品給予補助。獲選影片分別為影劇藝術學系學生白興國所導演的《空車》、大眾傳播學系學生楊逸軒所導演的《小雯》，以及大眾傳播學系學生江明安所導演的《這一天 D-Day》。

十分具專業架式的《空車》劇組。(照片/玄奘大學提供)

《小雯》的室內場景。(照片/玄奘大學提供)

《這一天 D-Day》劇組正等待演員醞釀情緒。(照片/玄奘大學提供)

《日月星辰的移動城堡》劇照。(照片/玄奘大學提供)

經過將近一年的努力，學生的作品終於放映，台北市電影委員會總監饒紫娟、美國電影學院學者張石雨、紀錄片導演許明淳、傳播學者諸葛俊亦遠道而來給予同學們中肯的建議及鼓勵，期待能將豐富的相關經驗傳承下去。饒紫娟表示，相當期待學生今後的作品，亦希望可以從中找出能輔導參加國內外影展的優秀作品，並透過這些在台北取景拍攝的鏡頭，將台北的獨特同時行銷出去。

《超玄轉日》會場大合照。(照片/玄奘大學提供)

專業評審給予同學意見。(照片/玄奘大學提供)

此次活動同時也播映了由大眾傳播學系學生張駿生擔任後製導演的《遠方的回憶》，玄奘大學USR計畫所拍攝的這部紀錄片以新竹國泰醫院的癌末病人為取材對象，以VR眼鏡的方式為他們圓夢，讓他們看到在生命末期最想看到的景象。它可能是從未攀爬過的玉山，可能是自己國小的教室，也可能是因為生病而無緣再去的禮拜現場。同學們親自去實景拍攝，在過程中同時也接受了另類的「生命教育」課程，讓他們對未來人生有更多的想像及啟發。

傳播學院碩士班學生的論文發表與評論。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學傳播學院副院長邱琪瑄指出，活動「超玄轉日」原本應該為「超玄傳日」，代表了玄奘大學傳播學院，但因期望院上師生都能在此日讓大家看到不同的轉變，而且希望能快速的前進 (車會跑的比人快)，因此就改為《超玄轉日》」。